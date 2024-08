“Vincar já o ADN e imagem do Nacional"

Eis chegado o momento da estreia de Tiago Margarido enquanto treinador na I Liga, estreia essa que está marcada para sábado, 15h30, com o AVS. Na contagem decrescente para a jornada inaugural, o técnico da equipa alvinegra garante, contudo, que não existe ansiedade de ninguém, nem do treinador nem na equipa. “Não existe ansiedade nem num nem noutro. Estamos extremamente confiantes naquilo que produzimos até agora, naquilo que foi o nosso trabalho desde o primeiro dia. Ansiedade não é algo que nos caracteriza nem nunca caracterizou. Estamos, por isso, completamente tranquilos, muito confiantes naquilo que tem vindo a ser o nosso trabalho. A nível de ansiedade estamos a zero”, começou por referir Tiago Margarido que, entanto, não tem dúvidas que o jogo com o AVS vai ficar marcado na sua ainda curta carreira.

“Uma estreia é sempre uma estreia. Uma estreia de um percurso que foi feito desde o Campeonato de Portugal e que me orgulha bastante. Logicamente que este jogo terá um sabor especial, mas vale o que vale e depois do árbitro apitar, será apenas mais um patamar.”

No regresso do Nacional à I Liga, Tiago Margarido pretende, desde a primeira jornada, demonstrar ao que vem a equipa alvinegra. “Nesta primeira jornada já pretendemos demonstrar dentro de campo aquele que será o nosso ADN ao longo de toda a época. Viemos à I Liga para consolidarmo-nos, para o Nacional voltar a vincar as suas presenças de forma ininterrupta na I Liga e vincar, também, o ADN e a imagem que o Nacional sempre teve naquele que é o patamar mais alto do futebol português.”