Governo preparou conjunto de medidas anti-tarifas com "volume superior a dez mil milhões de euros", revela Montenegro

O Governo preparou um conjunto de medidas "com um volume superior a dez mil milhões de euros" para responder às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos, anunciou hoje o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros dedicada às tarifas aduaneiras aplicadas pelos Estados Unidos da América, que se realizou na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa.

"Portugal está ligado aos Estados Unidos da América por uma sólida amizade e uma intensa relação política e económica (...) Mas, por vezes, é preciso assumi-lo, até com os nossos grandes amigos temos algumas divergências", disse.

O primeiro-ministro defendeu que "a prioridade absoluta passa pela negociação com os Estados Unidos" e assegurou que Portugal está completamente alinhado com as posições tomadas pela Comissão Europeia.

A diversificação de mercados e a concretização rápida do acordo já assinado entre a UE e o Mercosul foram outras das prioridades defendidas pelo primeiro-ministro português, que saudou a pausa de 90 dias nas tarifas anunciada na terça-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.