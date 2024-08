A partir de amanhã, os utilizadores dos transportes públicos com passe municipal (utilizado apenas num único concelho) já podem pedir a sua substituição pelo GIRO, no âmbito do processo gradual de substituição dos títulos de transporte pelo novo passe.

No caso da Horários do Funchal, esse pedido pode ser feito na loja da empresa no Centro Comercial Anadia e na loja Pinga, na Avenida do Mar, junto à 'Casa da Luz'. A entrega dos respectivos cartões será feita a partir de 1 de Outubro, na loja onde o respectivo formulário for entregue.

Nos restantes Operadores, os portadores do passe municipal pago das empresas CAM e Siga Rodoeste podem continuar a requerer o seu novo passe GIRO nos operadores habituais. Também aqui a entrega dos respectivos cartões será feita na loja onde o respectivo formulário for entregue, mas após o 6.º dia útil a contar da recepção do mesmo.

"Durante este período transitório, é de ressalvar que, até à recepção do novo passe GIRO, é permitida a utilização do actual passe com a respectiva vinheta mensal posta no mesmo, à excepção dos passes pagos da Horários do Funchal que podem continuar a carregar os actuais passes nas máquinas de venda automática, lojas payshop ou nas lojas de atendimento deste operador", esclarece a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tem a tutela dos transportes terrestres.

Além disso, no que toca aos passes intermuncipais pagos, continuará a ser dada prioridade na substituição destes passes, sendo que os novos cartões serão entregues, por regra, após o 6.º dia útil após a recepção do respectivo formulário. Para o efeito, os clientes deverão dirigir-se às lojas onde entregaram os respectivos formulários, para levantamento do novo passe GIRO.

Quanto aos passes gratuitos, os clientes titulares dos '4_23', '+ 65', 'Antigo Combatente' e outros poderão continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os passes actuais. Em breve serão divulgadas orientações para a troca dos passes gratuitos '+ 65'.

A Secretaria nota que mais informações ou esclarecimento de dúvidas em https://siga.madeira.gov.pt/noticias ou https://www.madeira.gov.pt/drtmt.