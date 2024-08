Há 24 anos NATO dava milhões ao Porto Santo

Há 19 anos, o DIÁRIO destacava na sua primeira página o facto de a NATO dar milhões ao Porto Santo para investir num novo 'pipe-line' e apoiar o reforço da dessanilizadora.

A 6 de Agosto de 2000, era noticiado que Araújo Marques, o comandante do Destacamento Aéreo Madeira e responsável pelas infra-estruturas NATO no Porto Santo fazia saber quais eram os projectos da Aliança Atlântica para a ilha dourada, destacando o propósito de instalar um novo 'pipe-line', obra que iria custar mais de um milhão de contos e que estava prevista arrancar ainda naquela ano.

Mas, além desse projecto, existiam mais dois novos investimentos a efectuar pela NATO. Por um lado era certo que seria erguido um novo hangar no aeroporto, mais concretamente nas placas de dispersão a Norte. Uma ·infra-estrutura que era expectável contar com o apoio da Aliança, assim como a disponibilidade da Aliança para financiar a aquisição e instalação de um novo módulo na dessalinizadora.

DESPORTO - Vítor Sá em grande na vitória de Liatti

Na edição impressa daquela altura também era dado os vários feitos alcançados no Rali Vinho Madeira de 2000, que foi ganho pelos italianos Piero Liatti/ Carlo Cassina, que correram a bordo do Subaru Impreza WRC da "scuderia" ERG Proca.

Os italianos realizaram o tempo total de 2:57:37,5 horas, menos 27,7 segundos que Henrik Lundgaard/Jens Christian Anker e 32,2 sobre Bruno Thirty/Stephane Prevot, que fecharam o pódio.

Também era dado conta da "notável prestação" da dupla Vítor Sá/Ornelas Camacho, no Subaru Impreza WRC, dá Sá

Competições. "A equipa cedo deu indícios de querer realizar uma prova que satisfizesse os propósitos divulgados no início da época e logrou o seu objectivo ao conseguir um meritório quinto lugar na classificação geral, a que se juntou o lugar de melhor equipa portuguesa e a revalidação do título a duas provas do fim do Regional.