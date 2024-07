PSD “sai satisfeito desta reunião”

O PSD fechou a ronda de audições com o Governo Regional, que se hoje com os partidos com representação no parlamento regional, com vista à elaboração da proposta de Orçamento para 2024, que o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque deverá entregar na segunda-feira.

Jaime Filipe Ramos mostrou-se “satisfeito” à saída com o momento de “normalidade”, que permitirá discutir a proposta de Orçamento na próxima semana.

A redução da fiscalidade, mas “de forma sustentável” foi um dos grandes objectivos assumidos pelo parlamentar social-democrata, partilhado de resto com as restantes forças políticas.

A proposta de Orçamento para 2024 do Governo Regional deverá ser entregue no parlamento madeirense na segunda-feira, estando já a discussão do documento marcada para entre os dias 17 e 19. No último dia do debate ocorrerá a votação final global da proposta do executivo de Miguel Albuquerque.