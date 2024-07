Honrar os nossos valores e a nossa história

Esta semana celebrámos o nosso dia. O dia da nossa Região e das nossas comunidades espalhadas pelo mundo.

Festejámos o dia de todos, os que vivem e sentem de alma e coração a Madeira, no nosso arquipélago, e os que na diáspora nunca nos esquecem e continuam a honrar os nossos valores.

As nossas comunidades madeirenses dispersas pelo mundo continuam a ser as fiéis depositárias dos valores que mais nos caracterizam enquanto povo, como recentemente tive a oportunidade de constatar.

Engrandecem o valor da humildade, do trabalho e do mérito.

Enaltecem o valor da seriedade, da solidariedade e do empreendedorismo.

Desafiam o desconhecido e o poder económico.

Enfrentam inúmeras dificuldades, em busca de uma vida melhor, sem recorrer a subterfúgios ou a subsídios e sem ceder a ameaças ou a chantagens.

A luta e os valores das nossas comunidades devem servir-nos de inspiração.

São estes os valores que devemos continuar a ter cá e lá.

Aliás, são os nossos valores, é a nossa história, a nossa tradição como Povo que fundamentam a nossa identidade e a celebração do nosso dia.

Não são os governos, nem os seus ciclos políticos que fundamentam a razão da nossa existência e da nossa identidade como madeirenses.

Dos servidores públicos, quer estejam no governo, quer estejam na oposição, esperamos que pensem no bem comum e na Madeira.

Esperamos que sejam fiéis aos seus princípios, que sejam justos e coerentes, que não pensem em si, no seu umbigo e nos seus problemas pessoais, mas no que é melhor para todos e para a nossa Região.

Esperamos que honrem os nossos valores e a nossa história.

Neste ano, iniciamos também as comemorações dos cinquenta anos da conquista da nossa Autonomia e do sonho inacabado de construir Portugal no Atlântico.

Como social-democrata e autonomista convicta, sonho com um novo paradigma para o nosso desenvolvimento.

Com uma Região, mais moderna e mais preparada para enfrentar os novos desafios, designadamente, na saúde, na inclusão, na educação e qualificação profissional, no turismo, na mobilidade de pessoas e bens, na agricultura, mar e pescas, no ambiente e numa economia que seja geradora de mais riqueza e empregabilidade.

Com um governo personalista e humanista que tenha no centro da sua ação o combate à pobreza e às desigualdades e que apoie os mais frágeis, não deixando ninguém para trás.

Com um governo para todos, ao serviço da Madeira, imbuído de espírito de missão, com uma Autonomia Política de resultados, para as pessoas.

Sonho com um futuro melhor e com um novo paradigma criador de riqueza e promotor do elevador social.

Não podia terminar, sem prestar a minha homenagem às nossas comunidades e sem me solidarizar com os nossos conterrâneos que estão a passar um momento mais delicado, na África do Sul, fazendo votos para que a situação melhor e para que continuem com a mesma resiliência que tanto os caracteriza e nos inspira.

Continuaremos, como sempre, a tentar honrar a História da nossa Madeira e a acreditar, como refere o nosso hino que “Na senda do trabalho. Nós lutaremos. Alcançaremos. Seu bem-estar e glória.”