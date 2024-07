Governo confiante em desfecho de reuniões "extremamente positivas"

O Governo Regional, pela voz de Jorge Carvalho, deu por concluídas as negociações com os partidos com assento parlamentar para alinhar estratégias e consensos para o Programa de Governo.

À saída da reunião com o Chega, a última, e com Miguel Castro a recusar adiantar o sentido de voto do partido, o secretário regional mostrou-se confiante no sentido de responsabilidade dos partidos ouvidos. "Consideramos que estas estas reuniões foram extremamente positivas".

Amanhã, no período da manhã, o documento será entregue na Assembleia Legislativa da Madeira. Seguir-se-á, em data a anunciar, a discussão e votação.