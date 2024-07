Mónica Freitas já chegou ao Palácio do Governo

A deputada única do PAN já chegou ao palácio do Governo para o encontro com Rogério Gouveia, que estava agendado para as 09:30.

Mónica Freitas chegou passados poucos minutos da hora marcada, mas já está conversa com Rogério Gouveia, Foto Miguel Espada/ Aspress

Governo Regional reúne-se hoje com os partidos com representação no parlamento regional, com vista à elaboração da proposta de Orçamento para 2024, que o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque deverá entregar na segunda-feira.

A seguir ao PAN, o primeiro a ser recebido por Rogério Gouveia, segue-se meia hora depois a Iniciativa Liberal e, às 10h30, o CDS-PP.

Os representantes do Chega serão recebidos pelo secretário regional das Finanças pelas 11 horas e, uma hora depois, será a vez do JPP. Os últimos partidos a serem recebidos serão o PS, às 12h30, e o PSD, às 13 horas.

A proposta de Orçamento para 2024 do Governo Regional deverá ser entregue no parlamento madeirense na segunda-feira, estando já a discussão do documento marcada para entre os dias 17 e 19. No último dia do debate ocorrerá a votação final global da proposta do executivo de Miguel Albuquerque.