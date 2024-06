JPP não é pela Madeira, acusa Bruna Gouveia do PSD

"O JPP e o presidente de Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, não respeitam o Hino da Madeira, pois, mais uma vez, recusaram a sua audição na Sessão Solene do Dia do Concelho. Uma manifestação de que Filipe Sousa não é pela Madeira". As palavras são de Bruna Gouveia, do PSD-M, sobre as críticas que Filipe Sousa fez, este domingo, aos social-democratas.

Filipe Sousa critica "triste figura" do PSD na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz lançou duras críticas à postura do PSD na sessão solene do Dia do Concelho de Santa Cruz, que decorreu na passada segunda-feira. Filipe Sousa, no seu habitual Ponto de Ordem publicado ao domingo, lamenta "a figura triste e a forma vergonhosa como o PSD se voltou a comportar" nesse evento.

O PSD, "enquanto verdadeiro partido autonomista", diz que protestou por não ter sido tocado o Hino da Região Autónoma da Madeira e reafirma que “triste figura faz quem troca o Hino da Região Autónoma da Madeira pelo 'Hino do Minho', também conhecido por 'Hino da Maria da Fonte'.

Para além disso, reforçam os social-democratas, "é absolutamente incoerente a postura do Executivo Municipal, que não hesita em acompanhar o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas suas visitas ao concelho e depois diz que não quer o Governo nas Sessões Solenes de Santa Cruz, o mesmo Governo a quem Filipe Sousa pede obras prometidas e adiadas pelo município".