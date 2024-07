O PS esteve reunido com o secretário das Finanças para analisar a proposta de Orçamento da Região e o corolário do encontro, segundo Jacinto Serrão, é que o Governo apresenta “mais do mesmo”.

O parlamentar passou também a elencar as propostas dos socialistas em várias aéreas, com enfoque: na redução fiscal (até 30 por cento em todos os escalões do IRS), habitação (com construção de novos fogos e incentivos à aquisição de casa próprio para os jovens) e redução das listas de espera na Saúde.

Para a Educação o PS insiste na gratuitidade das creches e isenção das propinas para os estudantes do ensino superior.

No sector primário, relevou a necessidade de renovar a frota pesqueira da espada e pediu mais apoios para as culturas da banana e da cana-de-açúcar.

A revisão das carreiras na administração pública foi outra das propostas enumeradas por Jacinto Serrão, que nada adiantou em relação ao sentido de voto do PS.