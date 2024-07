Governo Regional apresenta novo Programa esta terça-feira

A nova proposta de Programa do Governo 2024-2028 será, hoje, entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, pelas 12 horas.

Ontem, após a conclusão do ciclo de reuniões com os partidos para consensualizar o Programa do executivo, o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que tutela os Assuntos Parlamentares, Jorge Carvalho, manifestou a convicção de que a nova proposta será aprovada.

Governo confiante em desfecho de reuniões "extremamente positivas" Jorge Carvalho disse não ter garantias do Chega, mas confiar no sentido de responsabilidade

Antes, realizar-se-á a Conferência de Representantes dos Partidos, às 9 horas, no Parlamento madeirense. Nesta reunião, que será presidida por José Manuel Rodrigues, participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do CHEGA e do CDS-PP, e os deputados únicos do IL e do PAN.

Para hoje está também marcada uma greve dos educadores, convocada pelo Sindicato dos Professores da Madeira (SPM). Docentes dos estabelecimentos públicos colocados no grupo de recrutamento 100 reivindicam calendário escolar “respeitador da prática pedagógica” para as crianças da creche e educação pré-escolar.

Educadores exigem calendário escolar "respeitador da prática pedagógica" Sindicato dos Professores da Madeira confirma greve a dia 2 de Julho

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 O Partido Socialista-Madeira promove uma conferência de imprensa na sua sede regional, na rua da Alfândega, no Funchal. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa Frezal – José Luís Pita Mendes, Lda., no Parque Industrial da Cancela S2A, no Caniço.

18h00 O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente na cerimónia dos 281 anos da Freguesia da Tabua. As comemorações decorrerão junto à Capela da Nossa Senhora da Saúde, no sítio da Ribeira da Tabua.

DESPORTO

O início dos trabalhos da pré-época do CD Nacional está marcado para esta terça-feira, a partir das 8 horas, no Estádio da Madeira.

09h00 Cerimónia de Abertura do Campeonato da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run, na Praça CR7 e Centro Náutico São Lázaro.

17h30 Apresentação do VII Torneio Internacional ‘Funchal Futsal Cup’, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

CULTURA

O ‘Funchal Jazz 2024’ prossegue, hoje, no auditório do Jardim Municipal, com actuação de Juliana Mendonça Sexteto e Francisco Andrade Trio, a partir das 19 horas.

À mesma hora, em Machico decorre a apresentação do projecto 'Vale do Fogo', parabenizado pela Associação Cultural e Recreativa do Facho da Ladeira, que decorrerá no Fórum Machico. Este projecto, vencedor do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Machico, será destacado durante a sessão solene do Dia da Freguesia promovida pela Junta de Freguesia de Machico.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Julho, Dia da PSP:

1542 - O primeiro colégio da Companhia de Jesus em Portugal é fundado, em Coimbra, pelo padre Simão Rodrigues.

1678 - O capitão inglês Thomas Savery regista a patente do primeiro modelo da máquina a vapor.

1714 - Nasce o compositor alemão Christoph Willibald Gluck, reformador da ópera, autor de "Alceste" e "Orfeo ed Euridice".

1776 - O Congresso Continental Americano, reunido em Filadélfia, aprova a resolução para a independência das colónias britânicas da América do Norte. A declaração será assinada dois dias depois.

1778 - Morre, com 66 anos, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor e teórico político francês de origem suíça, autor de "O Contrato Social".

1867 - O Rei D. Luis faz publicar a Lei que cria o Corpo de Polícia Civil, na base da PSP.

1877 - Nasce o escritor alemão Hermann Hesse, Prémio Nobel da Literatura em 1946, autor de "O Lobo das Estepes" e "Sidhartha".

1900 - Voo experimental do primeiro dirigível LZ-1, construído pelo onde alemão Ferdinand Von Zeppelin, no Lago Constança, perto de Friedrichshafen, Alemanha.

1917 - A Ford produz o primeiro camião.

1932 - Morre, com 42 anos, D. Manuel II, último rei de Portugal, sem sucessor indicado.

1937 - A aviadora norte-americana Amélia Earhart desaparece, aos 39 anos, perto da Ilha Howland, Oceano Pacífico central, na primeira tentativa de volta ao mundo de avião.

1940 - II Guerra Mundial. O Governo colaboracionista francês instala-se em Vichy.

1947 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) recusa o Plano Marshall de apoio à reconstrução europeia no pós-guerra.

- Cai um objeto voador não identificado sobre a base aérea norte-americana de Roswell, Novo México, mais tarde identificado como restos de um balão meteorológico.

1961 - Morre, com 62 anos, o escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway, Nobel da Literatura em 1954, autor de "o Velho e o Mar" e "Por Quem os Sinos Dobram".

1964 - O Presidente norte-americano, Lyndon Baines Johnson, promulga a Lei dos Direitos Civis, que proíbe a segregação racial ainda em vigor em vários Estados.

1966 - Os restos mortais do padre Bartolomeu de Gusmão, inventor da Passarola, são trasladados de Espanha para o Brasil.

- É inaugurado o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, instituição na área da medicina física de reabilitação, com a presença do Presidente da República, Almirante Américo Tomás.

1969 - O bispo do Porto António Ferreira Gomes regressa a Portugal, depois de 10 anos de exílio. A PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado) irá mantê-lo sob vigilância até 1974.

1974 - EUA e URSS concordam na limitação de experiências nucleares subterrâneas.

1977 - Morre, com 78 anos, o escritor e critico norte-americano de origem russa Vladimir Vladimirovich Nabokov, autor de "Lolita" e "Ada".

1984 - O atleta Fernando Mamede bate, em Estocolmo, o recorde do mundo dos 10.000 metros, com 27m13s, batendo a marca estabelecida 10 anos antes.

1988 - A 19.ª conferência nacional do Partido Comunista da URSS aprova as bases para a criação de um sistema presidencial.

1989 - O Acácio da Silva vence a primeira etapa da Volta a França em bicicleta, tornando-se no primeiro português a liderar a corrida até à quinta etapa.

1991 - O Iraque destrói mísseis balísticos, sob a orientação da ONU.

1994 - Os Estados Unidos e o Vietname iniciam contactos, em Hanoi, para o resgate dos 2331 soldados norte-americanos desaparecidos durante a guerra.

1997 - Morre, aos 89 anos, o ator norte-americano James Maitland Stewart, protagonista de "Peço a Palavra".

1999 - O astrónomo português João Farinha Alves obtém dados únicos sobre a nuvem escura Banard 68, na observação dos estágios iniciais da formação de estrelas, com os novos instrumentos do ESO (European Southern Observatory, na Alemanha).

2000 - O candidato do Partido de Ação Nacional (PAN, Conservador) do México, Vicente Fox, vence as eleições presidenciais, pondo fim a 71 anos de hegemonia do Partido Revolucionário Institucional.

- A França conquista o seu 2.º título europeu de futebol, ao vencer, na final, a Itália por 2-1, em Roterdão, na Holanda.

2001 - Um doente cardíaco norte-americano recebe o primeiro coração artificial totalmente mecânico, que consiste numa bomba de titânio e plástico. A operação é dirigida pelos médicos Laman Gray e Robert Dowling, no Hospital judeu de Louisville (Kentucky), Estados Unidos.

2003 - É aprovada a Lei de Bases da Educação que aumenta de nove para 12 anos o ensino obrigatório e a gestão profissional das escolas.

2004 - Morre, aos 84 anos, a escritora e poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen. Prémio Camões em 1999.

- A paisagem de cultura da vinha, na Ilha do Pico, Açores, é declarada Património Mundial, após a aprovação da candidatura pela agência das Nações Unidas UNESCO, em Suzhou, Japão.

2005 - Tem inicio uma série de espectáculos integrados no Live 8, concerto organizado pelo músico e activista irlandês Bob Geldof, contra a pobreza em África, em 10 palcos em torno do Globo.

- Morre, com 89 anos, Ernest Lehman, dramaturgo norte-americano, autor do argumento de "Intriga Internacional", de Alfred Hitchcock (1899-1980).

2006 - O Movimento para o Socialismo do Presidente boliviano Evo Morales, vence as eleições para a Assembleia Constituinte, sem maioria.

- A aviação israelita bombardeia o gabinete do primeiro-ministro palestiniano Ismail Haniyeh, em Gaza.

- Morre, aos 93 anos, Lucinda Alves Viana Martins, a primeira mulher autarca depois de 25 de Abril de 1974, quando assume a presidência da Junta de Freguesia de Formariz, Paredes de Coura.

2007 - Morre, com 78 anos, a cantora lírica norte-americana Beverly Sills.

2008 - O exército colombiano liberta a antiga candidata presidencial Ingrid Betancourt, três norte-americanos e 11 militares sequestrados pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O luso-americano Marc Gonçalves, refém das FARC desde fevereiro de 2003, é um dos libertados.

2010 - Morre, aos 67 anos, Félix Pons, advogado, figura destacada do PSOE, presidente do Congresso (1986/1996) e ministro espanhol da Administração Interna (1985).

- Morre, com 56 anos, Mahfoud Ali Beiba, secretário-geral adjunto da Frente Polisário e presidente do Parlamento saaraui.

2011 - Morre, com 81 anos, o senador e ex-Presidente da República do Brasil Itamar Franco.

2013 - O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, apresenta o seu pedido de demissão ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que não aceita a demissão de Paulo Portas e acrescenta que quer esclarecer as condições de apoio político ao Governo de coligação com o CDS-PP.

- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse à nova ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, e a cinco secretários de Estado.

- João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, é condenado a 10 anos de prisão efetiva pelos crimes de apropriação indevida de mais de quatro milhões de euros do Benfica, branqueamento de capitais, abuso de confiança e falsificação de documento.

2015 - É preso o ex-diretor da área internacional da companhia estatal brasileira Petrobras Jorge Zelada. Autoridades do Principado de Mónaco bloquearam 10 milhões de euros do ex-diretor.

2016 - O atleta José Ramalho sagra-se campeão europeu de maratonas pela terceira vez consecutiva, ao vencer a prova de K1 nos campeonatos que estão a decorrer em Pontevedra, em Espanha.

- Morre, com 85 anos, Michel Rocard, antigo primeiro-ministro francês.

- Morre, com 87 anos, o jornalista judeu romeno Elie Wiesel, Eliézer Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração nazis, Prémio Nobel da Paz em 1986.

- Morre, aos 77 anos, Michael Cimino, cineasta norte-americano que vencedor do Óscar de Melhor Realizador por "O caçador" (1978).

- Morre, aos 91 anos, o ator Camilo de Oliveira.

2017 - Forças de combate sírias apoiadas pelos Estados Unidos entram pela primeira vez na cidade de Raqa, capital do autoproclamado Estado Islâmico.

2019 - Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia escolhem a alemã Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia; o primeiro-ministro belga, Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu; o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Josep Borrell, para Alto Representante da UE para a Política Externa; e a francesa Christine Lagarde para o Banco Central Europeu.

- Morre, aos 94 anos, Lee Lacocca, Lido Anthony Iacocca, engenheiro e empresário norte-americano, criador do mítico Ford Mustang e presidente da Chrysler Corporation.

2020 - O ministro das Finanças anuncia que o Governo chegou a acordo com os accionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea por 55 milhões de euros.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma do Governo que nacionaliza a empresa Efacec, justificando a decisão, entre outras razões, pela "natureza transitória da intervenção".

- Morre, aos 70 anos, António Morgadinho, cônsul honorário de Portugal em Cabinda, Angola.

2021 - A Câmara Municipal de Lisboa aprova, por maioria, a exoneração do encarregado de proteção de dados do município e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, na sequência dos casos de divulgação de dados pessoais de ativistas enviados às embaixadas de alguns países.

- O juiz Carlos Alexandre aplica uma caução de cinco milhões de euros como medida de coação ao empresário Joe Berardo e de um milhão ao seu advogado André Luiz Gomes, ambos arguidos no processo Caixa Geral de Depósitos.

2022 - O atleta João Coelho consegue a medalha de ouro dos 400 metros dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, ao correr a final da distância em 45,41, novo recorde pessoal.

- A nadadora Camila Rebelo é medalha de ouro nos 200 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, ao nadar a distância na final em 2.10,41 minutos.

- A atleta Cátia Azevedo é medalha de ouro nos 400 metros, com a melhor marca pessoal da época na distância, 51,24 segundos, conseguindo o quinto primeiro lugar para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia.

- O atleta Leandro Ramos conquista a medalha de ouro no lançamento do dardo dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia, com um lançamento de 82,23 metros, o quarto primeiro lugar do dia para a missão portuguesa.

2023 - A equipa masculina de fosso olímpico conquista a medalha de bronze nos Jogos Europeus Cracóvia2023, com João Paulo Azevedo, Armelim Rodrigues e José Bruno Faria a somarem o 16.º pódio da missão em Wroclaw, na Polónia.

PENSAMENTO DO DIA

A sabedoria dos velhos é um grande engano. Eles não se tornam mais sábios, mas sim mais prudentes Ernest Hemingway (1899-1961), escritor norte-americano, Nobel da Literatura

Este é o centésimo octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 182 dias para o termo de 2024.