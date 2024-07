O Madeira Andebol SAD, que em 2024/2025 vai ser orientado pela técnica Sandra Martins Fernandes, apresentou hoje o quarto reforço.

Trata-se da lateral esquerda Amada Lemos de Andrade, andebolista brasileira que na época que terminou actuou no Maiasatars. Antes no Brasil vestiu a camisola do Jundiai HC.

Depois de Joana Garcês, Mornesa Tenda e Catarina Ferreira, a equipa da Região vê assim chegar mais um elemento para a nova temporada.