À saída da reunião com o secretário regional das Finanças, o líder parlamentar do JPP insistiu na urgência de existir um Orçamento aprovado.

“Por nós o Orçamento era já discutido segunda-feira”, manifestou Élvio Sousa aos jornalistas que acompanham as audições aos partidos no Palácio do Governo.

Para o JPP as medidas essenciais a constar do novo Orçamento para a Região passam pela redução do custo de vida, execução do complemento social para idosos e uma administração que corte no “despesismo”.



Quanto ao sentido de voto, só após a apreciação do documento.