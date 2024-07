Discussão do Orçamento entre Governo e partidos é uma das notícias que marca esta sexta-feira

O Governo da Madeira reúne-se com os partidos com representação no parlamento regional, com vista à elaboração da proposta de Orçamento para 2024, que o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque deverá entregar na segunda-feira.

O primeiro encontro está agendado para as 09:30, com o PAN, seguindo-se meia hora depois a Iniciativa Liberal e, às 10:30, o CDS-PP.

Os representantes do Chega serão recebidos pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, pelas 11:00 e, uma hora depois, será a vez do JPP. Os últimos partidos a serem recebidos serão o PS, às 12:30, e o PSD, às 13:00.

A ronda com os partidos com representação parlamentar acontece um dia depois de o Programa do XV Governo Regional ter sido aprovado com 22 votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PAN, 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega, e quatro abstenções do Chega e da IL.

A viabilização do documento apresentado pelo executivo social-democrata saído das eleições regionais de 26 de maio chegou a estar em risco, uma vez que o Chega indicou inicialmente o voto contra o documento, tal como o PS e o JPP. Juntos, os três partidos teriam 24 deputados, o que constitui uma maioria absoluta. A deputada do Chega Magna Costa votou contra a proposta depois de o líder regional do partido, Miguel Castro, ter referido que não havia liberdade de voto.

A proposta de Orçamento para 2024 do Governo Regional deverá ser entregue no parlamento madeirense na segunda-feira, estando já a discussão do documento marcada para entre os dias 17 e 19. No último dia do debate ocorrerá a votação final global da proposta do executivo de Miguel Albuquerque.

Pela primeira vez, o PSD, que governa a região desde as primeiras eleições em democracia, não tem apoio garantido no parlamento: em 2019, quando perdeu a maioria absoluta, fez um acordo pós-eleitoral com o CDS-PP e, em 2023, quando os dois partidos concorreram coligados mas não alcançaram esta meta, houve um entendimento parlamentar com o PAN.

A seleção portuguesa de futebol enfrenta hoje a França, nos quartos de final do Euro2024, numa partida que vai ser disputada em Hamburgo, Alemanha, procurando atingir as meias-finais da prova pela sexta vez.

O Portugal-França tem início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.

Também hoje, mas pelas 18:00 (17:00), a Espanha e a Alemanha vão dar o pontapé de saída nos jogos dos quartos de final, num duelo que vai decorrer em Estugarda. O vencedor deste jogo vai enfrentar a equipa que triunfar na partida entre Portugal e França nas meias-finais da competição, em Munique.

Portugal chegou aos quartos de final depois de vencer o Grupo F, com triunfos frente a República Checa (2-1) e Turquia (3-0) e derrota frente à Geórgia (2-0), eliminando depois a Eslovénia nos oitavos de final, num jogo decidido nas grandes penalidades (3-0) depois no 0-0 no final do prolongamento.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O 'rapper' norte-americano Offset, os portugueses Wet Bed Gang e os brasileiros Teto e o WIU estão entre os artistas que compõem o cartaz do festival Summer Fest, que regressa hoje e no sábado a Costa da Caparica, Almada.

Na 14.ª edição, o Sumol Summer Fest volta ao Parque de Campismo do Inatel, junto à praia de São João, na Costa da Caparica, depois de 12 edições na Ericeira.

Hoje atuam os portugueses Wet Bed Gang, Nenny e a dupla Joint One & Yung Juse, o brasileiro Teto, o britânico Nemzzz e o norte-americano A$AP Twelvyy.

No sábado sobem a palco o 'rapper' norte-americano Offset, atuou em Portugal em 2019, com Migos, trio que abandonou em 2022, o brasileiro Teto, a cantora dominicana-italiana YE?DRY, e os portugueses Ln3er Johny e King Bigs.

***

A coreógrafa Tânia Carvalho estreia hoje a peça "Batimento", com 40 alunos da Escola Superior de Dança, que vai ficar em cartaz até domingo, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

Com música e coreografia de Tânia Carvalho, "Batimento" resulta de um convite da Escola Superior de Dança, e assinala o início de uma colaboração da instituição de ensino superior com o teatro São Luiz.

A coreógrafa, nascida em 1976 em Viana do Castelo, tem uma ligação do seu percurso de formação à Escola Superior de Dança, onde entrou em 1995. Dois anos mais tarde ingressou no Curso de Intérpretes de Dança Contemporânea Fórum Dança.

Ao longo da última década, Tânia Carvalho tem apresentado os seus trabalhos em várias cidades francesas, como Paris, Marselha, Lyon e Uzès, onde também concebeu espetáculos em conjunto com companhias locais, tendo sido alvo de uma retrospetiva, em 2022.

INTERNACIONAL

O Irão vai hoje a votos na segunda volta das eleições presidenciais, que opõem Massoud Pezeshkian, um candidato reformista favorável à abertura ao Ocidente, a Said Jalili, um ultraconservador e antigo negociador inflexível em matéria nuclear.

A eleição, cuja primeira volta se realizou em 28 de junho, foi organizada para substituir o Presidente Ebrahim Raisi, que a 19 de maio morreu, juntamente com o chefe da diplomacia iraniano Hossein Amir-Abdollahian, num acidente de helicóptero na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

A eleição será acompanhada de perto no estrangeiro, uma vez que a República Islâmica, um peso pesado do Médio Oriente, está no centro de várias crises geopolíticas, desde a guerra na Faixa de Gaza até à questão nuclear, em que está em desacordo com os países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos, seu inimigo declarado.

Na primeira volta, marcada por um elevado nível de abstenção (39,9%), Pezeshkian obteve 42,4% dos votos contra 38,6% de Jalili. Um outro conservador, Mohamamd Bagher Ghalibaf, ficou em terceiro lugar.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, recebe o homólogo de Timor-Leste, José Ramos-Horta, para aprofundar as relações de amizade e cooperação.

José Ramos-Horta visita pela primeira vez Moçambique desde que tomou posse em 2022.

O chefe de estado timorense reúne-se também com a presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias, numa visita que se prolonga até domingo.

O Presidente de Timor-Leste segue depois para Angola, numa visita que se realiza entre segunda e quarta-feira, também para reforçar as relações bilaterais e da cooperação no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

***

Cabo Verde assinala 49 anos de independência com atividades no país, onde estará o Presidente da República, e junto da diáspora, com o primeiro-ministro nos Estados Unidos.

O chefe de Estado, José Maria Neves, abre o dia a depositar uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, no largo da Biblioteca Nacional, na capital, Praia, discursando depois na tradicional sessão solene da Assembleia Nacional, em que também vão usar da palavra o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e os representantes dos três partidos políticos com assento parlamentar.

À tarde, José Maria Neves vai condecorar figuras e instituições "que contribuíram para a afirmação de Cabo Verde como nação".

As câmaras municipais e a sociedade civil anunciaram também atividades para celebrar o dia, que é feriado nacional.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, vai assinalar a data com a comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, um dos principais países de destino do total de 1,5 milhões de cabo-verdianos que vive no exterior, o triplo da população residente nas ilhas.

Cabo Verde tornou-se oficialmente independente de Portugal a 05 de julho de 1975.