Dia da Região e das Comunidades Madeirenses assinala-se esta segunda-feira

Hoje assinala-se o Dia da Região e das Comunidades Madeirenses.

No decorrer do dia estão previstas diversas iniciativas.

Das 09h00 às 18h00: Palace Madeira – Jardim Tropical celebra o este dia com entrada gratuita para residentes;

• 10h30 às 11h30 - Os VioSax Duo irão encantar os visitantes com melodias envolventes.

• 12h30 às 13h30 - O Grupo MonteVerde levará ao jardim a energia e tradição da música e dança folclórica da ilha.

• 15h30 às 16h30 - Os artistas madeirenses Vânia Fernandes e Francisco Lopes irão proporcionar um espectáculo memorável com a sua música.

10h00: Sessão Solene com a presença de Miguel Albuquerque e Ireneu Barreto, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30: Cerimónia de Deposição Flores Monumento à Autonomia, na Praça da Autonomia;

12h00: Cerimónia de Imposição das Insígnias Honoríficas Madeirenses, na Sala Azul Centro de Congressos da Madeira;

18h00: Eucaristia Dia da Região presidida por D. Nuno Brás;

21h30: Orquestra Clássica da Madeira promove concerto alusivo ao Dia da Região com o maestro Luís Andrade e os artistas convidados Vânia Fernandes, Micaela Abreu, Mariana Pimenta e Alberto Sousa, no Parque de Santa Catarina.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira, 1 de Julho:

10h30 às 10h45: Arranque dos trabalhos de pré-época do Marítimo, no Estádio da Madeira;

16h30: Chega reúne-se com o Governo Regional para tentar chegar a acordo, no Salão Nobre do Governo Regional;

18h00: Orquestra de Bandolins da Casa do Povo da Camacha na XIII edição do 'Momentos', no Auditório da Casa do Povo da Camacha;

19h00: Funchal Jazz 2024, no auditório do Jardim Municipal;

20h00: Euro 2024 - Portugal joga com a Eslovénia;

20h00: Cortejo Etnográfico 'São Pedro Telmo' nas Festas de São Pedro de Câmara de Lobos e às 21h45 há espectáculo de Fogo Preso: Queima do Velho e da Velha 'Rosa Manhosa'.

Principais acontecimentos registados no dia 1 de Julho, Dia da Alegria, Dia da Força Aérea, Dia das Bibliotecase Dia da Região e das Comunidades Madeirenses:

1804 -- Nasce a escritora francesa Amandine-Aurore-Lucile Dupin, George Sand.

1867 -- Em Portugal, é assinado o decreto a abolir a pena de morte para crimes civis, através de carta de lei.

- As províncias do Alto e Baixo Canadá, da Nova Escócia, Brunswick e a Ilha do Príncipe Eduardo unem-se no Canadá.

1882 -- É inaugurada a rede telefónica do Porto com 19 assinantes.

1903 -- Tem início a primeira Volta a França em bicicleta. O seu fundador é Henri Desgrange, jornalista do diário desportivo "L'Auto".

1904 - Começam os Jogos Olímpicos de Saint Louis, Estados Unidos, os terceiros da era moderna, os primeiros com atletas africanos e atribuição de medalhas.

1906 - José Holtreman Roquette, ou José de Alvalade, funda o Sporting Clube de Portugal. As origens remontam a 1902, quando foi criado o Sport Club de Belas, e a 1904, ao aparecimento do Campo Grande Football Club.

1908 -- É adotado o sinal internacional de socorro SOS, em código morse.

1909 - Nasce o escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, autor de "O Estaleiro".

1913 - É inaugurado em Lagos o farol da Ponta da Piedade.

1916 -- Grande Guerra de 1914-1918. Início da primeira batalha do Somme. Prolongar-se-á até 19 de novembro, causando centenas de milhar de mortos.

1921 -- Fundação do Partido Comunista Chinês, em Xangai.

1922 - É inaugurado o Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, em Lisboa, com a revista Lua Nova.

1925 -- Morre, com 59 anos, o compositor francês Erik Satie, autor das "Gymnopedies".

1926 - É assinado o acordo anglo-português sobre a zona fronteiriça de Angola com o sudeste africano.

1929 -- Primeira aparição de Popeye, o marinheiro, figura de banco desenhada criada pelo norte-americano Elzie Crisler Segar.

1944 -- Começa a Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas de Bretton Woods, em New Hampshire, Estados Unidos, que levará à criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

1952 -- É emitido o Decreto-Lei n.º 38.805 que dá corpo à criação da Força Aérea Portuguesa.

1954 -- Fundação da Federação Portuguesa de Badminton.

1955 - Primeiro grande acidente na história da aviação portuguesa. Oito aviões a jato da Força Aérea Portuguesa despenham-se na Serra do Carvalho, a 12 quilómetros de Poiares.

1958 -- Começa, em Genebra, a conferência das potências sobre a deteção de explosões nucleares.

1961 -- Morre, com 67 anos, o escritor e médico francês Louis-Ferdinand Céline, autor de "Morte a Crédito" e "Viagem ao Fim da Noite".

1962 -- Referendo na Argélia. A independência é aprovada por 99,62 por cento dos eleitores. A proclamação decorrerá a 05 de julho, oito anos após o início da guerra pela autodeterminação.

1963 -- Começa, em Genebra, na Suíça, a Conferência Internacional da Educação. Portugal é excluído dos trabalhos.

1964 -- Morre, com 89 anos, o maestro norte-americano de origem francesa Pierre Monteux, dirigiu a "Sagração da Primavera", de Igor Stravinsky, em Paris, em 1913.

1965 -- A França abandona as negociações para o estabelecimento de uma Política Agrícola Comum, no âmbito da Comunidade Económica Europeia.

1967 -- Entra em vigor o Tratado de Fusão, também conhecido como Tratado de Bruxelas, que substitui os Conselhos de Ministros da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), da Comunidade Económica Europeia (CEE) e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (CEEA) e a Alta Autoridade (CECA) e as duas Comissões (CEE e CEEA) por um Conselho único e uma Comissão única às três Comunidades, assinado em Bruxelas, 8 de abril de 1965

1968 -- É assinado o Tratado de não Proliferação de Armas Nucleares entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

- É concluída a proposta de União Aduaneira entre os primeiros seis países membros da Comunidade Económica Europeia.

1970 -- O Papa Paulo VI recebe em audiência os líderes dos movimentos de libertação da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, respetivamente.

- A Polícia de Viação e Trânsito portuguesa é substituída pela Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana.

1976 - São extintas as Casas de Câmbio. A atividade passa a ser desenvolvida pelas instituições de crédito nacionalizadas.

1981 -- Morre, com 59 anos, o escritor Carlos de Oliveira, nome essencial do neorrealismo, autor de "Uma Abelha na Chuva" e "Finisterra".

1986 -- Lançamento do Cartão Jovem.

1988 - A 19.ª conferência nacional do Partido Comunista da URSS aprova as bases para a criação de um sistema presidencial.

1991 -- O primeiro-Ministro sueco, Ingvar Carlsson, apresenta o pedido formal de adesão da Suécia ao Mercado Comum, em Haia, Holanda.

- Conselho Político Consultivo do Pacto de Varsóvia reúne-se em Praga para assinar um protocolo que dissolve formalmente a organização, fundada a 14 de maio de 1955, e que agrupava os países comunistas do leste europeu.

- O Presidente norte-americano, George HW Bush, nomeia o primeiro juiz negro para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos: Clarence Thomas, 43 anos, ultraconservador republicano.

1993 -- O Prémio Camões é atribuído à escritora brasileira Rachel de Queirós, 82 anos.

1994 - O Presidente da OLP, Yasser Arafat, regressa ao território palestiniano, depois de 27 anos de exílio, com a entrada na Faixa de Gaza, a partir do Egipto.

1995 -- Morre, aos 73 anos, o ator, autor e encenador Henrique Santana, Criou e dirigiu a célebre companhia de Teatro Alegre.

- É inaugurada a representação de Timor-Leste, em Bruxelas. Zacarias da Costa, vice-presidente da União Democrática Timorense, é o titular da representação, como responsável pelas relações externas de Timor-Leste.

1996 -- Tem início a fase experimental do Rendimento Mínimo Garantido.

1997 - O Presidente chinês, Jiang Zemin, celebra num discurso no Estádio dos Trabalhadores em Pequim o regresso de Hong Kong à soberania chinesa, após 156 anos de Governo britânico.

2001 -- Circulação da moeda única europeia. Passam a ser em euros todos os cheques e talões emitidos pelas instituições financeiras.

2002 - O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, entra em funções sem a adesão dos Estados Unidos.

2003 - O governador de Chukotka (Sibéria Oriental) Roman Abramovich (36 anos) compra a maioria das ações do clube inglês de futebol Chelsea.

2004 - A sonda europeia e norte-americana Cassini-Huygens entra na órbita do planeta Saturno.

-- Morre, aos 80 anos, o ator norte-americano Marlon Brando, protagonista de "Há Lodo no Cais", "O Padrinho" e "Apocalypse Now".

2005 -- A taxa normal do IVA sobe de 19 para 21 por cento.

- Morre, com 69 anos, o norte-americano Renaldo "Obie" Benson, membro do grupo vocal Four Tops.

2006 - A República Checa torna-se no quarto país europeu a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

- Morre, com 90 anos, a fadista Márcia Condessa.

2007 - Portugal assume a presidência semestral da União Europeia.

- Os consumidores europeus passam a poder escolher livremente os fornecedores de gás e electricidade, de acordo com a legislação comunitária.

2008 - O ministro da Economia, Manuel Pinho, comunica a redução do IVA em um por cento, de 21 para 20 por cento.

- Nelson Mandela, campeão do combate anti-apartheid e ex-Presidente sul-africano, é retirado, simultaneamente com o seu partido, das listas negras norte-americanas do terrorismo.

2011 - A justiça norte-americana decide libertar Dominique Strauss-Kahn, mas sem abandonar a acusação por crimes sexuais que lhe custou o cargo de diretor-geral do Fundo Monetário Internacional.

2012 - A Espanha sagra-se bicampeã europeia de futebol ao golear a Itália por 4-0, na final do Europeu 2012, disputada em Kiev, na Ucrânia, com arbitragem do português Pedro Proença.

Consegue vencer três grandes torneios seguidos, o Euro 2008, o Mundial 2010 e agora o Euro 2012.

- A atleta Ana Dulce Félix sagra-se campeã da Europa dos 10.000 metros, ao triunfar na prova disputada em Helsínquia.

2013 - Vítor Gaspar demite-se do cargo de ministro de Estado e das Finanças. A Presidência da República confirma demissão e anuncia a sua substituição por Maria Luís Albuquerque, então secretária de Estado do Tesouro.

- O escritor José Luís Peixoto, de 38 anos, vence a primeira edição do Prémio Salerno Livro d'Europa, em Itália, com a obra "Livro".

- Morre, com 69 anos, o ator António Rama, fazia parte da companhia do Teatro Nacional D. Maria II.

2014 - O Banco Espírito Santo de Investimento anuncia que Ricardo Salgado renuncia ao cargo de presidente do conselho de administração do banco.

- Manifestação anual por ocasião do aniversário da transição de Hong Kong da Grã-Bretanha para a China, em 1997. A organização fala no maior protesto de sempre, com a participação de meio milhão de pessoas. Os números oficiais apontam 98.600 participantes. A polícia detém 511 pessoas que se recusaram a abandonar o distrito financeiro de Hong Kong, após a manifestação.

2015 - Depois de vários meses de rondas negociais, os líderes norte-americano e cubano, Barack Obama e Raul Castro, anunciam o restabelecimento das relações diplomáticas e a abertura de embaixadas nas capitais de cada país.

2016 -- Morre, aos 93 anos, Yves Bonnefoy, o mais célebre poeta francês contemporâneo, também crítico de arte e tradutor, nomeadamente de Shakespeare.

2017 - O realizador português Pedro Pinho vence o prémio CineVision, do Festival de Cinema de Munique, Alemanha, com o filme "A fábrica de nada".

- Morre, aos 84 anos, Vasco Berardo, pintor, escultor, ceramista e cofundador do Movimento Artístico de Coimbra.

2019 -- Morre, aos 74 anos, António Manuel Hespanha, historiador e jurista, ex-comissário-geral para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, entre 1997 e 2000.

2020 -- O parlamento aprova uma proposta do PSD que reduz para metade o mínimo de descontos no acesso ao subsídio de desemprego aos que ficaram desempregados durante o estado de emergência ou de calamidade.

- A reabertura da fronteira entre Portugal e Espanha é assinalada pelos chefes de Estado e de Governo dos dois países, em cerimónias em Badajoz e Elvas, com hinos nacionais e palmas, sem discursos oficiais.

- Morre, aos 96 anos, Georg Ratzinger, sacerdote, músico e maestro alemão, irmão mais velho do Papa emérito, Bento XVI.

2021 -- É inaugurada, em Castelo de Vide, Portalegre, a Casa da Cidadania Salgueiro Maia, capitão de Abril.

- A Comissão Nacional de Proteção de Dados acusa a Câmara de Lisboa de violar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados relativamente a avisos de manifestações realizadas desde julho de 2018, e identifica 225 contraordenações nas comunicações feitas pela Câmara de Lisboa, ficando a autarquia sujeita a coimas, por cada uma, até 10 a 20 milhões de euros.

- O norueguês Karsten Warholm bate o recorde do Mundo dos 400 metros barreiras no 'meeting' de atletismo de Oslo, prova da Liga Diamante da modalidade.

2022 - A segunda Conferência dos Oceanos da ONU, coorganizada por Portugal e Quénia, adota em Lisboa uma declaração política sobre defesa dos oceanos, com o titulo "O nosso oceano, o nosso futuro, a nossa responsabilidade" e que ficará conhecida como 'Declaração de Lisboa'.

- O atleta Diogo Ribeiro, de 17 anos, conquista a medalha de ouro nos 50 metros mariposa dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, ao nadar a distância, na final, em 23,38 segundos, Argélia.

- Morre, aos 80 anos, António Vaz Pinto, padre jesuíta e Alto Comissário para as Migrações e Minorias Étnicas, entre 2002 e 2005. Foi diretor da Revista Brotéria e esteve ligado à criação do Banco Alimentar contra a fome. Em 2006, foi distinguido pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grande Oficial Ordem Infante D. Henrique.

Este é o centésimo octogésimo segundo dia do ano. Faltam 183 dias para o termo de 2024.

