Candidaturas ao apoio à Infância em Santa Cruz a partir de segunda-feira

A unanimidade só não prevaleceu na votação de proposta para a atribuição da designação Toponímica ‘Vereda José Poeira’, Freguesia da Camacha. Ainda assim foi aprovada por maioria, com votos favoráveis dos JPP e abstenção do PSD.

De resto, todas as deliberações da reunião de Câmara de Santa Cruz realizada esta quinta-feira, mereceu o consenso de todos os presentes.

Destaque para a proposta de período de candidaturas ao apoio à Infância do Município de Santa Cruz no ano lectivo 2024/2025. No ano lectivo transacto o Município de Santa Cruz apoiou 737 candidaturas consideradas elegíveis para apoio, cumprindo os diferentes requisitos enunciados no Regulamento de Apoio à Infância do Município de Santa Cruz, num montante total que ascendeu a 290 mil euros. Para o ano lectivo 2024/2025, o período de candidaturas para o Apoio à Infância decorrerá entre os dias 8 de Julho e 12 de Agosto próximos.

Relevante é também a atribuição de apoio em espécie – camas articuladas - à Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz. Na sequência da entrega de duas camas articuladas no mês passado a Autarquia constatou a grande necessidade de mais equipamentos desta natureza, tendo hoje decidiu atribuir à referida instituição de solidariedade social mais duas camas articuladas e respectivos colchões.

Aprovado foi também o reforço de verba para realização de uma cirurgia, assim como, a celebração de contrato de arrendamento no âmbito da política de Habitação Social do Município.

Aprovada foi também proposta de alteração ao Regulamento do ATL e a proposta de ratificação do Despacho de doação de Meios Materiais ao Corpo de Bombeiros Municipais de Santa Cruz da Ilha de Santiago no Arquipélago de Cabo Verde, conforme o DIÁRIO dá conta na sua edição desta quinta-feira.