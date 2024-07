Orçamento entregue na próxima segunda-feira

O Governo Regional deve entregar a proposta do Orçamento para 2024, na Assembleia Legislativa da Madeira, já na próxima segunda-feira, dia 8 de Julho. Já amanhã, o secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia, vai ouvir todos os partidos sobre o OR2024.

A Conferência de Representantes dos Partidos, reunida esta tarde, agendou para os dias 17, 18 e 19 de Julho discussão do Orçamento e Plano. quer

O presidente da ALM informou que no dia 24 de Julho, será discutida a conta de 2022, com a presença do secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia.

Os líderes decidiram ainda que a Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do sistema político, vai tomar posse com representação de todos os partidos no próximo dia 10 de Julho, logo após a sessão plenária.

José Manuel Rodrigues lembrou que o Orçamento já é conhecido pelos deputados, "embora seja atualizado em função dos acertos deste novo Programa de Governo", uma vez que chegou a ser entregue, no parlamento, no início do ano.