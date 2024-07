PPM lamenta "triste espectáculo" protagonizado pelos deputados da Assembleia da Madeira

Numa mensagem a propósito do Dia da Região, o Partido Popular Monárquico (PPM) criticou o Governo Regional e os deputados eleitos ao Parlamento madeirense pela actual crise política que se vive na Madeira.

"Neste dia de comemorações, o PPM-Madeira pretende destacar o facto de a Região Autónoma da Madeira estar a viver em duodécimos do Orçamento Regional de 2023 e de que no próximo ano se possa repetir a mesma situação devido à crise política que se encontra instalada, podendo assim abrir portas a uma crise económica e social sem precedentes", alertou o coordenador regional do PPM citado em comunicado de imprensa.

Paulo Brito lamenta "o triste espectáculo que os deputados da Assembleia Legislativa da RAM estão a fazer, pondo em causa o esforço, a resiliência e a dedicação que cada madeirense e porto-santense que ao longo das suas vidas têm trabalhado com grande esforço, em prol do crescimento da Região".

O líder dos monárquicos considera, por um lado, que Miguel Albuquerque "não possui condições para continuar à frente do Governo Regional" e, por outro, que os partidos da oposição com assento parlamentar não são "uma alternativa para a governação".

Nesta linha, Para Paulo Brito torna-se evidente que a classe política que foi eleita "não representa da melhor forma o povo madeirense" e "deixa a Região mais exposta aos grandes desafios económicos que terá de enfrentar nos próximos anos".

Por seu turno, o PPM-Madeira deixa a garantia de que estará sempre "disponível para procurar consensos, dos quais sejam em benefício para a população e para o crescimento da Região regendo-se sempre pelos valores mais nobres que uma Monarquia Constitucional com índole que a democracia parlamentar assim o exige".