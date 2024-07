Final de noite promete ser electrizante com concerto de Vijay Iyer Trio

Depois do Madeira Jazz Collective segue-se o pianista americano Vijay Iyer no concerto ‘cabeça de cartaz’ desta primeira noite do Funchal Jazz Festival.

O Vijay Iyer Trio, um trio de piano de jazz liderado pelo pianista e compositor americano Vijay Iyer faz antever o fecho em grande da jornada de hoje, a confirmar-se no palco a esperada actuação musical vibrante e rica em história como é o jazz e as suas raízes profundas na cultura afro-americana dos Estados Unidos.

Conhecido pela sua abordagem sofisticada e intelectual ao jazz, mantendo ao mesmo tempo um forte sentido de groove e swing, o Vijay Iyer Trio faz antever um final de noite electrizante nesta sua apresentação ao vivo.