Guarda de Honra marca o arranque das comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses

Guarda de Honra junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, marca, esta segunda-feira, dia 1 de Julho, o arranque das celebrações oficiais deste Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Segue-se, pelas 10 horas, a reunião plenária no Salão Nobre da Assembleia Legislativa que tem como único ponto na Ordem de Trabalhos a Sessão Solene Comemorativa do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses com intervenções dos deputados únicos (PAN e IL) e dos grupos parlamentares (CDS-PP, CH, JPP, PS e PSD) com assento parlamentar, e após estes, a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Após o final da Sessão Solene no Parlamento Regional, haverá cerimónia de deposição de flores no Monumento à Autonomia, na Praça da Autonomia, com os presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e do Governo Regional, José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque, respectivamente, e do Representante da República na Região, Ireneu Cabral Barreto.