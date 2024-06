Carta Aberta aos Senhores Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira

Dirijo-me a Vossas Excelências com um apelo urgente, carregado de responsabilidade e com um profundo sentimento de preocupação e, ao mesmo tempo, com a esperança de que esta carta possa inspirar reflexão e ação decisiva para o bem da nossa querida e amada Madeira.

É importante observar que estamos a celebrar duas datas de imenso significado para todos os madeirenses e para os polícias em particular: o Dia da Região Autónoma da Madeira, a 1 de julho, e o 157.º aniversário nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), a 2 de julho.

Por um lado, faz sentido relembrar às Senhoras e Senhores Deputados que vivemos num país democrático, onde o exercício do direito de voto, é um dos pilares fundamentais que sustentam a nossa liberdade e o nosso futuro coletivo. Por outro lado, a população, cumprindo o seu dever cívico, dirigiu-se às urnas, expressou a sua vontade e escolheu os seus representantes para a Assembleia Legislativa Regional. No entanto, é com profunda preocupação que assistimos à crescente perceção de que os eleitos não estão a cumprir com os seus deveres como deveriam.

Logo, é fácil perceber que este ano, estas festividades estão sendo sombreadas por uma crise política, que ameaça o bem-estar e o futuro da nossa população. A não aprovação deste orçamento terá consequências desastrosas, prejudicando os cidadãos e de forma especial, os profissionais da PSP e o Comando Regional, devido aos protocolos em vigor com o Governo Regional.

Em boa verdade, convém recordar as Senhoras e Senhores Deputados que a PSP desempenha um papel crucial na manutenção da ordem e segurança na nossa região. A falta de recursos adequados compromete a capacidade da polícia de responder eficazmente às necessidades da população. Sem um orçamento aprovado, o protocolo que garante a renovação e manutenção dos equipamentos da PSP fica ameaçado, colocando em risco não apenas a segurança pública, mas também a confiança que os cidadãos depositam na nossa instituição.

Além disso, também convém relembrar às Senhoras e Senhores Deputados que as condições das nossas esquadras policiais estão longe do ideal. Muitas precisam urgentemente de reformas e melhorias para garantir que os agentes possam desempenhar as suas funções em ambientes seguros e adequados. Sem a aprovação do orçamento, os protocolos que visam a reconstrução e modernização das esquadras não poderão ser implementados.

É certo, que, o orçamento regional inclui recursos vitais para garantir o pagamento de medicamentos nas farmácias. A saúde dos policias e de suas famílias depende desse acesso contínuo e seguro aos tratamentos necessários. A interrupção desses pagamentos comprometerá gravemente a saúde dos profissionais da PSP, o que, por sua vez, afetará a segurança pública.

De igual modo, não nos podemos esquecer que, o trabalho policial é intrinsecamente stressante e repleto de desafios emocionais. Por isso, o apoio psicológico é crucial para que os agentes possam lidar com o stress e os traumas do quotidiano. Na prática, o orçamento regional contempla protocolos específicos para assegurar esse apoio psicológico. Sem esses recursos, muitos profissionais ficarão desassistidos, prejudicando não apenas a saúde mental dos indivíduos, mas também a eficácia da própria PSP como um todo.

É imperativo que Vossas Excelências coloquem os interesses da Madeira e dos madeirenses acima das divergências partidárias. O que está em jogo não é apenas um conjunto de números, mas o futuro da nossa região e a qualidade de vida dos nossos concidadãos.

Sendo assim, apelo à vossa responsabilidade e ao vosso compromisso para com aqueles que vos elegeram. A população espera que os seus representantes sejam capazes de dialogar, negociar e encontrar soluções que atendam às necessidades da Madeira. A cooperação e o compromisso são fundamentais neste momento crítico.

Face ao que foi referido ou dito, confiamos na vossa sabedoria e sensibilidade para tomar a decisão que melhor servirá aos interesses de todos os cidadãos da nossa amada região. Que o espírito das celebrações do Dia da Região nos inspire a todos a agir com responsabilidade, compromisso e esperança. O futuro da Madeira depende das decisões que tomarmos hoje.

Com a esperança de um desfecho positivo.