Ventura só soube da votação na Madeira no fim do debate

Miguel Castro revelou que André Ventura só soube do sentido de voto do Chega (abstenção de três dos quatro deputados no Programa do Governo) após a realização da votação na Assembleia Legislativa da Madeira. Isto é, o facto já estava consumado.

O líder da estrutura regional justificou a situação com dificuldade de comunicação com a estrutura nacional do partido, que estava em peso num debate sobre forças de segurança na Assembleia da República, quando se deu a votação no Funchal.

Em declarações à comunicação social no fim da sessão que aprovou o Programa do Governo, Miguel Castro não conseguiu disfarçar o incomodo de uma deputada do seu grupo parlamentar, Magna Costa, ter votado contra o documento, furando a orientação de voto definida pela direcção regional.

"Agiu contra a minha orientação", sublinhou Miguel Castro, afiançando que André Ventura sabia da estratégia que estava prevista no parlamento regional.

O líder regional fez questão de afirmar que a abstenção do Chega não é um "cheque em branco" a Miguel Albuquerque. Recordou que pode usar o mecanismo da moção de censura para tentar destituir o presidente do Governo.