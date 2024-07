Nova burla usa nome do ‘Montepio’

Os madeirenses continuam a receber mensagens fraudulentas em nome de bancos. Desta vez, está a circular uma mensagem em nome do Banco Montepio, que se trata de uma burla para extorquir dinheiro aos utilizadores.

A mensagem, que normalmente é enviada via email ou SMS, informa os clientes de que a conta está bloqueada temporariamente. Diz ainda que para desbloquearem têm de aceder a um link. Caso contrário, terão mesmo de deslocar-se ao balcão de origem.

“Exmo… Infelizmente a sua conta foi bloqueada temporariamente. Não foi possível identificar o seu telemóvel nos nossos registos. Para desbloquear agora valide o seu telemóvel em continuar”, pode ler-se.

Na sua página oficial, o Banco Montepio deixa as seguintes dicas para evitar tentativas de burla:

- Nunca solicite a introdução conjunta do número de telemóvel, número de contribuinte, número do cartão de cidadão, data de nascimento e código PIN

-Nunca solicite as coordenadas do cartão matriz porque este foi descontinuado e as coordenadas não voltarão a ser solicitadas;

-Nunca solicite dados relacionados com o seu cartão de crédito (Nº de cartão, nome, data e CVC/CVV)

-Nunca solicite por telefone ou outros meios, os códigos remetidos por SMS. São códigos de autenticação de utilização única, que nunca devem ser partilhados em nenhuma circunstância com terceiros

-Em situações de revogação dos códigos de acesso, a reactivação do serviço deverá ser sempre efectuada junto do Phone24 (+351 217 241 624) ou por iniciativa do cliente através do site do Banco Montepio

-Nunca envie mensagens automáticas (por contacto telefónico, e-mails ou SMS) aos seus clientes solicitando dados de segurança ou informação confidencial