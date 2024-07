Sara Madalena recomenda a Élvio Sousa que "não pense só no seu umbigo"

Sara Madalena, deputada do CDS, sublinhou a importância de serem incluídas medidas de vários partidos no Programa do XV Governo Regional.

"Olhar em frente é o melhor para os madeirenses", afirma.

Dirigindo-se ao líder do JPP, lembrou que a "presunção de inocência é algo que todos os advogados aprendem" e que "até uma condenação transitar em julgado, qualquer pessoa é considerada inocente".

Por isso, considera as afirmações de Élvio Sousa "populismo". "Pense nos madeirenses e não no seu umbigo", recomenda.