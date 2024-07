"Chegaram as férias ... Vamos ficar off!" em debate

O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil em parceria com a FNAC, está a organizar uma mesa redonda sob o tema "Chegaram as férias ... Vamos ficar off!", que irá decorrer no dia 13 de Julho, no espaço da cadeia de lojas de artigos electrónicos e culturais no MadeiraShopping.

"A reflexão deste tema será debatido com a equipa multidisciplinar do CRESCER, tendo como moderador Pedro Nunes, médico dentista e pai de crianças pequenas", salienta, sendo que "esta conversa tem como principal objetivo alertar para a necessidade de menos tempo de exposição aos ecrãs durante as férias e mais movimento e brincar livre, focando a importância desta mudança de comportamento nas diferentes áreas do neurodesenvolvimento, desde a atenção até à nutrição, passando pela aprendizagem até à coordenação motora", explica a organização.

O evento terá lugar nas instalações da Fnac Madeira, no sábado, dia 13 de Julho, a partir das 17h00.