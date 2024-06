Nuno Morna vai abster-se na votação do Programa de Governo

O deputado do IL vai abster-se na votação do programa de Governo. Uma decisão que decorre da aceitação do Governo de um conjunto de propostas.

Depois do Portal da Transparência e da mobilidade aérea, em nova reunião, hoje no Palácio do Governo, o executivo aceitou reduzir o IRS em todos os escalões em 30 por cento, o diferencial máximo permitido pela lei de Finanças das Regiões. Pára depois de revisão desta fica idêntico diferencial no IVA.

O governo também se comprometer em medidas concretas para reduzir as listas de espera na saúde e na redução da dívida pública em 3 por cento ao ano.