Há 18 anos Ronaldo recuperava para conseguir jogar contra a França

Cristiano Ronaldo e Luís Figo recuperavam de pequenas mazelas, em 2006, quando se preparavam para enfrentar a França nas meias-finais do Mundial de 2006, que decorria na Alemanha.

Tal como acontece este ano, no Euro 2024, também a selecção portuguesa instalou o seu quartel em Marienfeld e preparava-se para o jogo frente à França. Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, antes da partida para Munique, CR7 e Figo apenas correram à volta do relvado, recuperado de mazelas adquiridas no encontro anterior.

Curiosamente, o jogo frente à França disputava-se no dia 5 de Julho, pelas 20 horas, o mesmo horário em que será disputado o jogo de amanhã. No Mundial de 2006 seriam os gauleses a vencer, por 1-0, com golo de Zinédine Zidane.

Scolari para ficar

Ainda nessa edição, o DIÁRIO dava conta da intenção de Gilberto Madaíl em ficar com Luis Felipe Scolari como seleccionar nacional de futebol. O objectivo passava por renovar com o técnico brasileiro, o que viria a acontecer até 2008.