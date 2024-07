Seis mil casas sem electricidade no norte da Ucrânia após ataque russo

Um ataque russo com 'drones' contra uma central de energia em Chernivtsi, no norte da Ucrânia, está a afetar a distribuição de eletricidade a quase seis mil casas.

"Infelizmente, um Shaed (HESA Shaed 136 -- 'drone' de fabrico iraniano) inimigo [forças russas] atingiu uma infraestrutura da região. Neste momento continuam sem eletricidade 5.963 casas. Os trabalhadores do setor da energia continuam a fazer reparações", disse o chefe da Administração Militar da região de Chernivtsi, Viacheslav Chaus.

A Rússia lançou no dia 22 de junho sete ataques de grande escala com mísseis e 'drones' contra centrais elétricas da Ucrânia destruindo quase metade da capacidade de produção do país.

As autoridades ucranianas foram obrigadas a racionar a distribuição de eletricidade em todo o território.

A empresa elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, avisou que os meses de verão vão ser especialmente difíceis devido ao aumento do consumo provocado pelas temperaturas elevadas.

Por outro lado, as reparações das instalações atingidas pelos bombardeamentos russos são constantes para que as centrais estejam a funcionar antes do outono e do inverno porque o consumo é ainda mais elevado devido ao frio.

Os ataques com 'drones' e mísseis da Rússia foram particularmente intensos nas últimas 24 horas contra várias zonas da Ucrânia.

Duas pessoas morreram durante a noite, em ataques russos contra a região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, anunciou o governador regional.

"Um homem e uma mulher morreram na sequência de bombardeamentos inimigos", enquanto outro homem ficou ferido, declarou Ivan Fedorov, nas redes sociais.

O dirigente contabilizou 391 ataques russos contra 10 municípios da região de Zaporijia nas últimas 24 horas.

No total, as defesas aéreas ucranianas abateram 21 dos 22 'drones' Shahed lançados pela Rússia contra o território nas primeiras horas da noite de quarta-feira, informou hoje a Força Aérea da Ucrânia.

As interceções tiveram lugar sobre o território de Kiev e Chernobyl (norte), Sumi (nordeste), Zhitomir (oeste), Poltava e Dnipropetrovsk (centro).