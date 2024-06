Dia de luto na região de Zaporijia após ataques mortais de sábado

A região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, declarou hoje dia de luto, depois de um ataque russo ter matado sete pessoas e ferido quase quarenta no sábado, segundo fontes governamentais.

"O dia 30 de junho é um dia de luto na região de Zaporijia em memória das pessoas mortas pelo ataque inimigo a Vilniansk", declarou o governador da região, Ivan Fedorov, nas redes sociais.

Três crianças, uma mulher e três homens foram mortos no ataque de sábado, onde também ficaram feridas 36 pessoas, de acordo com o Ministério do Interior. Vilniansk fica a 29 quilómetros a nordeste de Zaporijia, a principal cidade da região controlada pelos ucranianos.

Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostram trabalhadores a limpar os escombros, um edifício baixo quase completamente destruído e funcionários a dizer que o ataque atingiu lojas.

Oito pessoas foram mortas em 24 horas em aldeias do Leste do país, anunciou a Ucrânia.

Os ataques russos contra a cidade de Vilniansk, que se juntaram aos ataques contra as aldeias da região de Donetsk, no leste do país, fizeram 11 mortos no sábado, segundo as autoridades ucranianas.

O exército ucraniano afirmou no sábado que a Rússia continuava a atacar a cidade de Toretsk, onde lançou uma ofensiva nas últimas semanas, e que estava a decorrer uma batalha na aldeia fronteiriça de New York.

New York tem estado sob intenso ataque desde meados de junho, quando as forças russas avançaram em direção à cidade de Toretsk, enfrentando um adversário com falta de homens e munições.

Na sequência destes ataques mortíferos, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos seus aliados ocidentais para "acelerarem" o fornecimento de armas.

O exército russo já atacou Zaporijia e as cidades vizinhas várias vezes desde o início da sua ofensiva na Ucrânia em 2022, mas nas últimas semanas tem concentrado os seus esforços no leste do país e não no sul.