Alterações climáticas na revista de imprensa de hoje

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais e revistas, das quais se destaca a da revista Visão com um trabalho exaustivo sobre as alterações climáticas.

Na revista Visão:

- "Alterações climáticas. Há motivos para estarmos alarmados?"

- "Exclusivo. A história de uma chantagem na Iniciativa Liberal"

- "Alerta. Segurança em risco nas obras dos túneis de Lisboa"

- "Se7e. Ver estrelas nas Aldeias de Xisto"

Na revista Sábado:

- "As melhores cidades para viver"

- "Acompanhámos as mudanças dos ministros para o edifício da CGD"

- "Investigação. Os processos em que os estivadores reclamam Euro20 milhões ao Estado"

- "Análise. Como Emmanuel Macron levou França a votar na extrema-direita"

No Correio da Manhã:

- "Falha no mar provoca tragédia. Naufrágio ao largo das praias da Marinha Grande"

- "Três mortos, três desaparecidos e onze pescadores resgatados"

- "Mercado. Benfica com proposta de 70 milhões por João Neves"

- "FC Porto. Chelsea quer levar Diogo Costa"

- "Caso das gémeas. PS pergunta a filho de Marcelo se 'foi pago'"

- "Política. Suplemento de missão de polícias debatido hoje na AR"

- "3,71 gr/l de álcool. Alcoolizado a mexer em gás deixa prédio em risco"

- "Trabalhistas favoritos. Britânicos escolhem novo Governo"

No Público:

- "Maioria das sentenças não reconhece vínculo laboral a estafetas de entregas"

- "Reino Unido. O fim de ciclo 'tory' arrisca-se a terminar num festim trabalhista"

- "Registo de Saúde. SNS vai começar a partilhar dados dos utentes com grupo CUF"

- "Parlamento. Nuno Rebelo de Sousa ouviu de tudo e nada disse"

- "Justiça. Procuradora aceita ir à Assembleia mas ainda não"

- "Recorde. Em 2023, já havia mais de 3000 portugueses centenários"

- "Restituições. Entre a visão 'bafienta' do Chega e 'wokismo' da ministra, houve debate"

- "Eleições. João Martins Pereira, um jovem socialista na segunda volta em França"

No Jornal de Notícias:

- "Avaria de carrinhas celulares adia julgamentos e consultas"

- "Tragédia no mar deixa Figueira da Foz em lágrimas"

- "Vítor Almeida assume liderança do INEM após três tentativas falhadas"

- "Pretoriano. 'Macaco' fica preso e 'Polaco' em liberdade"

- "Matosinhos. Câmara quer construir até 14 mil casas numa década"

- "Polícias. Proposta do Governo custa 210 milhões"

- "'É imprescindível um cessar-fogo em Gaza' [Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU]"

- "Bloco republicano francês cresce para travar Le Pen"

- "Euro 2024. Vitinha brilha mas sai sempre antes do final"

- "Benfica. Pré-época arranca com apenas dois reforços"

No Diário de Notícias:

- "Plataformas informáticas falham e causam caos na comunidade educativa"

- "Eleições no Reino Unido. Longe da vitória, Sunak tenta evitar 'supermaioria' para Starmer"

- "Subsídio. Governo PS 'valorizou' risco na PJ sem ter planos para PSP e GNR"

- "Economia. Grandes opções preveem investimentos de 9,4 mil milhões"

- "INEM. Vítor Almeida, anestesista e defensor da Medicina de Urgência é o novo presidente"

- "Kevin Costner. O 'western' ainda é o que era"

No Negócios:

- "UE financia em 75% planos de médio prazo do Governo"

- "Mário Centeno, governador do Banco de Portugal. 'É possível cortar juros em todas as reuniões' do BCE"

- "Paula Amorim [empresária]. Empresários portugueses são 'conservadores, previsíveis e aborrecidos'"

- "Portugal passa de carro-vassoura para o pelotão da frente na oferta 5G"

- "Grupo da Mota-Engil pode ir sozinho à alta velocidade"

- "Eleições. Maioria Labour no Reino Unido agrada aos mercados"

- "Função Pública. Mudanças fazem cair dirigentes de 16 serviços"

- "Processos. Advogados querem IA na reforma da justiça"

No O Jornal Económico:

- "Crédito às famílias cresce menos 1% este ano, diz a EBA"

- "Governo alarga regime do IVA de caixa para empresas com faturação até dois milhões"

- "Maria Duarte Bello, autora do livro 'Liderança no Feminismo'. 'Ausência de modelos femininos de liderança desincentiva as mulheres'"

- "Topo da Agenda: Medidas para a economia e crédito à habitação"

- "Parlamento da Madeira vota novo Programa de Governo"

- "Primeiro troço da Alta Velocidade recebeu duas propostas"

- "Britânicos votam hoje com Labour à beira de vitória esmagadora"

No Record:

- "Novo ataque a Gosens. Águias voltaram à carga pelo lateral-esquerdo alemão"

- "Barça sem dinheiro para João Félix"

- "Sporting. Gyokeres rejeita novela de verão. Quer ter futuro definido até arranque do campeonato"

- "Entrevista. Salvador Salvador revela segredos do triplete no andebol: 'Este ano roçámos a perfeição'"

- "Euro2024. Nuno Mendes garante que triunfo nos penáltis ajudou a seleção: 'É claro que estamos mais confiantes'"

- "FC Porto. João Mário elogia colega que brilhou no Europeu: 'Diogo Costa é o melhor do mundo'"

No O Jogo:

- "FC Porto.'Vamos conseguir grandes coisas'. 'Queremos muito ganhar a Supertaça'. João Mário fala das novas ideias de Vítor Bruno e parte confiante para a temporada"

- "Entusiasmo: Explosão na compra de lugares anuais e há sócios [do FC Porto] a pagar um ano de quotas"

- "Seleção. À caça com Leão. Avançado pode ter mais espaços contra a França e causar desequilíbrios em que é perito"

- "Nuno Mendes diz que a equipa quer 'oferecer o troféu' a Cristiano Ronaldo"

- "Segurança defensiva é o trunfo de Deschamps"

- "Benfica. Schmidt com 200 MEuro nas mãos. Arranque para a época 2024/25 com 29 jogadores"

- "Sporting. Amorim arruma casa. Pontelo segue para Chipre e Vinagre roda na Polónia"

- "Braga. Roberto Fernández para render Banza"

E no A Bola:

- "Benfica. Neres em sintonia com Schmidt. Foi o último candidato a apresentar-se para a nova época"

- "Euro 2024. 'Estamos muito motivados'. Garantia de Nuno Mendes na contagem decrescente para os quartos-de-final com a França".

- "Adjunto de Deschamps na seleção francesa diz que Euro 2016 'não é má memória'"

- "Sporting. Koindredi de regresso ao Estoril, Pontelo a caminho do Chipre"

- "FC Porto. UEFA 'exige' controlo de custos e uma grande venda de verão"

- "Alemanha. Palhinha no Bayern"

- "'Sinto-me mais treinador do que me sentia jogador'. Pedro Martins"