Regata Transquadra já navega rumo à Madeira

A regata transatlântica Transquadra já está nos mares do Mediterrâneo, com as primeiras quatro embarcações, desta 11.ª edição da prova francesa a navegarem rumo à Madeira, naquela que é a primeira etapa da competição, antes da longa viagem que irá acontecer em 2025 entre a capital madeirense e a ilha de Martinica.

O sinal de largada deu-se pelas 15 horas em plena baía da cidade de Marselha, e com as quatro equipas a terem agora um total de 1.300 milhas náuticas pela frente até à Madeira.

A edição de 2024 conta com um total de 47 embarcações e mais de sete dezenas de velejadores com idades superiores a 40 anos.

A restante frota, denominada por frota do atlântico, com 43 equipas, fará a sua largada domingo na cidade francesa de Turballe, tendo pela frente cerca de mil milhas náuticas em pleno oceano atlântico.