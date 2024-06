Piloto revela uma das consequências das alterações climáticas

Alterações climáticas ampliam turbulência nos céus é a manchete desta edição do DIÁRIO, domingo, 23 de Junho de 2024. "Estudos revelam que todas as zonas do globo estão a ser afectadas pelas consequências do aumento da temperatura. Episódios de perturbação em ar limpo no Atlântico Norte aumentaram 55% face ao registado há 45 anos, provocando maior desconforto nas viagens. Piloto garante que continua a ser seguro voar", acrescentamos. Tema de relevância que pode ir directamente às páginas 4 e 5.

Sonho ganha mais força é outro título com grande destaque nesta edição e na primeira página com a foto principal. "Passagem aos 'oitavos', após vencer Turquia (3-0), reforça aspirações de Portugal" no Euro2024. "Fan Zone do DIÁRIO vibrou com nova vitória e adeptos estão confiantes", reforçamos, sendo que pode ler tudo entre as páginas 20 e 24.

Manuel António avalia nova investida é o título que remete-nos para a crise política e governativa em curso na Madeira. "Ex-secretário está em contactos junto dos militantes", revelamos, embora também noticiemos que "Albuquerque reúne apoio 'incondicional' dos conselheiros regionais" do PSD. Leia tudo na página 8.

Juros levam 60% da prestação da casa aponta a um problema que assola muitas famílias madeirenses. "Valor médio dos empréstimos à habitação é de 417 euros por mês", contamos no artigo que pode ler na página 13.

Por fim, na entrevista do dia, Psicólogos com mais emprego mas precário. Quem o diz é o Bastonário da respectiva Ordem que "alerta que acesso à saúde mental não melhorou para todos". Para ler nas páginas 28 e 29.