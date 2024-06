Central Hidroeléctrica da Serra de Água a pensar nas alterações climáticas

"As obras de remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água têm já em linha de conta as alterações climáticas", garantiu hoje o engenheiro Fábio Santos, da Empresa de Electricidade da Madeira, no decurso das Jornadas de Engenharia Civil.

No âmbito terceiro tema 'Obras de relevância na RAM', Fábio Santos apresentou à plateia as intervenções que estão a ser realizadas naquele que é, à data, "o maior projecto Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em curso na RAM".

Os trabalhos levados visam "melhorar o desempenho funcional e energético da central e do sistema electroprodutor", sublinhou.

Criada em 1952, a Central Hidroeléctrica da Serra de Água é alimentada pela Levada do Canal do Norte e Rabaças. A estrutura sofreu uma intervenção de fundo, designadamente nas câmaras de carga e de acumulação, na conduta forçada e no edifício central.

Na base do projecto, privilegiou-se "uma maior eficiência na gestão de recursos, mais energia renovável e maior independência energética da Região face às energias fósseis", conforme evidenciou o enegenheiro.

A central verá, assim, aumentada a sua capacidade de armazenagem, em cerca de 20 mil metros cúbicos, com a construção de um novo reservatório e túnel.

Foi também necessária a substituição da conduta forçada por uma mais recente.

O próprio edifício central foi alvo de obras de recuperação e conservação, substituição dos equipamentos e instalações eléctricas, "com resultados numa melhoria do isolamento acústico e aumento da potência instalada para 10,8MW".

A empreitada actualmente em curso, e na fase final, terá um custo estimado de 15,4 milhões de euros.

A primeira edição das Jornadas de Engenharia Civil decorre este sábado, em Câmara de Lobos, numa organização da Ordem dos Engenheiros Região Madeira.