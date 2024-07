Marítimo anuncia Martim Tavares

O Marítimo anunciou, nas suas redes sociais, a contratação de Martim Tavares, confirmando a notícia já avançada pelo DIÁRIO. O jovem, de 20 anos, chega do Boavista, clube que representou nas três últimas temporadas, depois de toda uma formação feita no FC Porto. Nos axadrezados, o novo recruta verde-rubro, depois de uma primeira época ainda a jogar nos sub-19, alinhou em 47 jogos para todas as competições e anotou 3 golos.

Às redes sociais do clube, Martim Tavares revelou a felicidade que sentia por “vir representar este clube histórico”, mostrando-se entusiasmado pela possibilidade de “vir para ajudar o Marítimo”.

O novo recruta verde-rubro definiu-se depois como jogador: “Sou um finalizador, um jogador trabalhador e também muito humilde, que está sempre pronto a ajudar e a valorizar o clube”, deixando depois uma mensagem para a massa adepta: “Espero que durante a época nos venham apoiar, porque vamos deixar tudo em campo. Podem os adeptos do Marítimo contar comigo para ajudar e lutar por este símbolo”, concluiu.