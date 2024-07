Balcão Automático registou 17 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2024

No primeiro trimestre de 2024, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), através do Balcão Automático, registou o maior número de atendimentos na Loja do Cidadão do Funchal, realizando mais de 17 mil atendimentos, o que corresponde a uma média de 5.698 por mês.

Os dados apurados, que resultam do Relatório Estatístico da Loja do Cidadão da Madeira, refletem comparativamente ao período homólogo, um crescimento de 11% no volume de atendimentos neste espaço. Em 2023 foram realizados 15.140 atendimentos.

O Balcão Automático ou Quiosque Digital "permite a entrega das despesas de saúde, no âmbito dos reembolsos, através de equipamentos automáticos próprios para o efeito. Este mecanismo tem contribuído para a distribuição proporcional do número de atendimentos realizados quer nos serviços centrais do IASAÚDE, IP-RAM, quer nos diferentes concelhos da Região", refere nota enviada pelo IASAÚDE.