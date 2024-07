ORAM 2024 promove a negociação do novo concurso de ferry entre a Madeira e o continente

O Grupo Parlamentar do PSD realizou, hoje, uma iniciativa no Porto do Funchal para sublinhar a importância da medida apresentada no Orçamento Regional para 2024, que visa retomar a ligação marítima regular de transporte de passageiros e carga entre a ilha da Madeira e o Continente Português.

No documento do ORAM 24, conforma afirma o PSD, está clara a intenção do Governo Regional de abrir concursos, ainda este ano, para a viabilização da concessão de serviço público para esta linha marítima.

A nossa prioridade é garantir que os madeirenses tenham uma ligação marítima eficiente e regular com o continente, algo que é crucial para a nossa economia e qualidade de vida." Grupo Parlamentar do PSD

O Governo Regional também reafirma o seu compromisso de continuar a reunir esforços para que o Governo Central se responsabilize e financie este meio de transporte, em linha com o princípio da continuidade territorial.

Não podemos permitir que a Madeira fique isolada. A responsabilidade do Governo Central é clara e vamos continuar a pressionar para que assuma o seu papel neste processo". Grupo Parlamentar do PSD

Nesta instância, conforme referiu o Grupo Parlamentar do PSD, os mesmos partidos que usaram este tema como mote principal de campanha, como o PS e o JPP, votaram contra um documento que vem viabilizar uma das suas próprias propostas.

A incoerência do PS e do JPP é evidente. Durante as campanhas, defenderam a ligação marítima, mas na hora da verdade, votaram contra. Isto demonstra uma falta de compromisso com os interesses dos madeirenses". Grupo Parlamentar do PSD

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira reafirma, assim, o seu compromisso com a implementação desta linha ferry, entendendo que esta é uma necessidade premente para a região e uma questão de justiça para todos os madeirenses.

"A linha ferry é mais do que uma simples ligação; é um factor de coesão territorial e desenvolvimento regional", concluiu.