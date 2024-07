Preço médio de venda de imóveis na Madeira em Julho foi de 490 mil euros

O portal imobiliário português Imovirtual revela esta quarta-feira, 31 de Julho, que o preço médio de venda de imóveis na Região Autónoma da Madeira registou um aumento anual de 19,51% em Julho de 2024, atingindo os 490 mil euros. Em relação ao mês anterior, o crescimento foi de 3.16% (475.000€).

Em nota emitida, a plataforma revela que o concelho de São Vicente registou o mais aumento no preço médio de venda das casas comparado com Julho de 2023 com mias 60.00% (325.000€ para 520.000€), seguindo-se Ponta do Sol com mais 36% (550.000€ para 750.000€).

Por outro lado, os concelhos que registaram uma diminuição no preço médio de venda foram Santana -32% (250.000€ para 170.000€) e Porto Moniz -20% (280.000€ para 225.000€).

A Calheta mantém preço médio de venda em 780 mil euros, sendo o concelho onde foi mais caro comprar casa. O concelho mais barato para comprar casa em Julho foi Santana (170.000€).

Os valores médios dos imóveis para arrendamento registaram variações consideráveis, com o valor médio de arrendamento a situar-se nos 1.500 euros em Julho de 2024, o que representa um aumento de 15.38% em relação ao mesmo período do ano passado (1.300€). Em comparação com o mês anterior, houve uma ligeira diminuição de -1.32% (1.520€).