Armindo Araújo no RVM ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2

Armindo Araújo regressa ao Rali Vinho da Madeira, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, e pretende, “acima de tudo, fazer uma boa prova. Vamos pensar sobretudo em amealhar muitos pontos para o Campeonato de Portugal de Ralis mas gostaria de estar no pódio absoluto. Isso é sempre muito difícil pois os pilotos madeirenses são muito fortes.

A temporada tem nos corrido bem, somos os segundos classificados no campeonato. Neste rali em particular, vamos tentar imprimir um bom ritmo e mantê-lo até final. Sabemos que não se pode cometer nenhum erro, todas as classificativas disputadas são muito importantes. A tática, contudo, é andar a fundo do princípio ao fim”.

Com 46 anos de idade, Araújo está nos ralis desde 2000, ano em que se estreou com um Renault Clio 1.8 16V. É um dos pilotos portugueses com palmarés mais ricos e extensos. Foi campeão mundial de Produção em 2009 e 2010 (Mitsubishi Lancer Evo IX e Mitsubishi Lancer Evo X), sete vezes campeão nacional, em 2003 e 2004 (Citroën Saxo Kit-Car), 2205 e 2006 (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR e Mitsubishi Lancer Evo IX) 2018 (Hyundai i20 R5), 2020 e 2022 (Skoda Fabia Rally2 Evo).