Hugo Lopes volta à Madeira para "lutar pela vitória nas duas rodas motrizes"

O piloto Hugo Lopes está de regresso à Região para participar no Rali Vinho da Madeira, onde espera lutar "pela vitória nas duas rodas motrizes, focado, contudo, nas duas competições monomarca da Peugeot". "Fiz esta prova pela primeira vez em 2023, é um rali muito bonito e que aguardo com bastante expetativa e em que pretendo ser ainda mais competitivo. O ano tem corrido bem, somos líderes nas “copas Peugeot” e queremos ganhar para manter esse comando", disse à organização do rali.

Hugo Lopes considera que "o Rali Vinho da Madeira tem características muito diferentes das que habitualmente disputamos e é muito exigente devido às diferentes condições climatéricas entre classificativas".

O conhecimento dos troços cronometrados faz a diferença e espero que toda a experiência que adquiri o ano passado seja uma vantagem e que nos permita atingir mais facilmente os nossos objetivos. Julgo que está tudo reunido para ser uma edição memorável Hugo Lopes

O piloto de 27 anos participou no seu primeiro rali em 2015 com um Citroën Saxo Kit-Car. Em 2016 e 2017 esteve maioritariamente ao volante de um Citroën DS3 R1 e desde 2018 que milita em competições monomarca da Peugeot, tanto com Peugeot 208 R2 como, a partir de 2021, Peugeot 208 Rally4. Foi campeão português júnior em 2023 e este ano lidera as Peugeot Rally Cup Ibérica e Portugal.