Alexandre Camacho no RVM com novo carro e outro navegador

Alexandre Camacho estreará no Rali Vinho da Madeira um Toyota GR Yaris Rally2 com um novo navegador, o experiente Carlos Magalhães.

O campeão regional em título assume um "projecto novo" para a prova rainha do automobilismo madeirense deste ano, a começar com o Toyota, um carro "muito diferente do que antes utilizava e que já conhecia bastante bem".

Ainda assim, o recordista garante que vai "manter a dedicação e o empenho habituais"

"O carro parece-me bastante bom, com um bom chassis, mas será bastante exigente a adaptação ao motor de 3 cilindros, com um modo de utilização também diverso. Vamos a ver se o pomos no ponto para a Madeira”, refere, descrevendo que Carlos Magalhães teve “um primeiro contacto muito positivo com o carro".

"Julgo que trabalhamos no sentido certo para conseguir uma boa base e trabalho. Vamos ter mais um teste e teremos que o colocar competitivo, que nos permita lutar pelos primeiros lugares".

Camacho tem 44 anos de idade e o seu primeiro rali aconteceu em 2001 com um Toyota Yaris. Venceu o FIA European Rally Trophy em 2018 e foi campeão regional sete vezes, em 2008 e 2009 com Peugeot 207 S2000, 2015 em Porsche 997 GT3, 2017 num Peugeot 208 T16, 2018 e 2019 ao volante de um Skoda Fabia R5 e em 2023 usando Skoda Fabia Rally2 Evo. Com seis triunfos, é o recordista de vitórias no Rali Vinho da Madeira.