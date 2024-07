Muitas nuvens em dia de radição ultravioleta extrema

As previsões do tempo para esta quarta-feira, na Madeira, aponta para períodos de céu muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/Nordeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. Os termómetros deverão chegar aos 26º na Madeira e 27º no Porto Santo. Já as mínimas serão, respectivamente, de 21º e 20º.

O incide ultravioleta estará num nível extremo, chegando a 11, numa escala em que esse é o máximo alcançável. Deve ser evitada, por isso, o mais possível a exposição ao Sol.

No Funchal, conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quando ao estado do mar, na costa Norte, as ondas serão de Norte, com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, conte com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 24/25ºC.