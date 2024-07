Confraria Enogastronómica da Madeira elege novo presidente amanhã

A Confraria Enogastronómica da Madeira (CEM) conhece, amanhã, o seu novo presidente, que, atendendo a que existe apenas uma lista candidata, deverá ser Lino Dionísio, um emigrante madeirense que esteve durante largos anos na Suíça e que regressou à Região nos últimos anos, encabeçando, assim, um projecto que junta renovação e continuidade.

Aquele que foi embaixador da CEM em terras helvéticas irá suceder a Alcides Nóbrega, que passará para a cadeira de presidente da Assembleia Geral da instituição.

De acordo com a informação veiculada ao DIÁRIO pela Confraria, além do ex-emigrante, a nova Direcção será composta por Carlo Soares (vice-presidente), Carlos Barros (tesoureiro), Dina Silva (secertária) e Duartes Gomes (vogal). O Conselho Fiscal será presidido por José Damas Branco, antigo director da Caixa Geral de Depósitos na Venezuela.

As eleições acontecem na sede da Confraria, no edifício do Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, entre as 18h40 e as 20 horas. Para as 20 horas está agendada a cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais, no Restaurante Adega do Pomar, na Camacha, seguindo-se um jantar.