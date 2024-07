Adiada abertura do novo campus da International Sharing School na Madeira

Conforme havia sido noticiado, o antigo Seminário da Encarnação, construído em 1909, encontra-se neste momento num processo de reabilitação com vista a receber à sua reconversão no novo Campus da International Sharing School - Madeira. Todavia, a mudança para as novas instalações só deverá acontecer "previsivelmente, para o primeiro trimestre de 2025", devido à necessidade de "trabalhos adicionais" em "várias componentes estruturais do edifício".

Os trabalhos de reabilitação começaram no final de 2023 e, de acordo com a instituição, continuam a “decorrer a bom ritmo”.

Porém, o restauro do edifício histórico tem sido afectado “por novas descobertas, trabalhos adicionais não planeados e todo o tipo de surpresas que até os mais aprofundados estudos, sondagens e preparação podem prever totalmente”, indica a escola em comunicado.

“Nos últimos meses e, particularmente, nas semanas mais recentes, as equipas de excelência de engenheira e construção a cargo do projecto, têm vindo a encontrar várias componentes estruturais do edifício que exigem uma quantidade significativa de trabalhos adicionais”, descreve a mesma nota, precisando que “as fundações do edifício estão a ser quase totalmente refeitas, secção por secção”. Uma tarefa que as sondagens iniciais tinham confirmado preliminarmente que não seria necessária, explica a nota.

Neste seguimento, também todo o telhado e sua estrutura estão agora a ser refeitos na sua totalidade.

Paralelamente, a grande maioria da estrutura de madeira do piso de todos os andares está a ser refeita, “uma vez mais, ao contrário da reestruturação parcial e intervenções localizadas que haviam sido identificadas como necessárias”.

Considerando a significância histórica, o património cultural e elevado valor emocional para a comunidade local deste edifício do Seminário da Encarnação, as autoridades locais solicitaram (e o promotor concordou totalmente e sem reservas) que todas as obras deveriam, tanto quanto possível, preservar e restaurar o edifício no seu estado original, com intervenções tão mínimas e localizadas quanto possível. Este objectivo e fio condutor do projecto não foi alterado, mas a segurança dos alunos é uma prioridade para a International Sharing School, e, portanto, não pode ser desvalorizado qualquer trabalho adicional que se revele necessário para garantir que o novo campus seja um lugar seguro e confortável para a aprendizagem dos nossos alunos e, ainda, que cumpra todas as legislações e medidas de segurança. Mesmo que isso implique um adiamento na abertura do novo campus, para o qual toda a comunidade escolar está, naturalmente, muito expectante.

Para já, e tendo em conta as intervenções necessárias, a International Sharing School permanecerá no seu campus actual para o arranque do ano lectivo 2024/2025, anunciou hoje a instituição.

Com já demos conta em várias edições do DIÁRIO, o novo campus da International Sharing School vai acolher cerca de 500 alunos. O investimento global é de 15 milhões de euros.

O Sharing Education Group tem três escolas (Madeira, Oeiras e Algarve) frequentadas por 1.200 alunos, nas quais trabalham 300 funcionários. Tem uma estratégia assente em vectores diferenciadores e acolhe alunos de 35 nacionalidades.