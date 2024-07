Estado regista défice de 2.731 ME até Junho

O Estado registou um défice de 2.731 milhões de euros até junho, o que se traduz numa diminuição de 7.574,5 milhões de euros face ao período homólogo, foi hoje anunciado.

Esta evolução deveu-se aos "efeitos conjugados da diminuição da receita (4,1%) e do acréscimo da despesa (11,2%)", indica a Direção-Geral do Orçamento (DGO) na síntese de execução orçamental.

Já face ao mês anterior, o défice subiu em 178 milhões de euros, "registando um abrandamento da trajetória".

A DGO ressalva que a "variação do saldo encontra-se influenciada pela transferência, em 2023, da totalidade das responsabilidades asseguradas através do Fundo de Pensões do Pessoal da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a CGA", sendo que esta operação não tem impacto no saldo em contas nacionais.

"Ajustado do efeito inerente ao FPCGD, o saldo orçamental das AP decresceu 4.556,2 milhões de euros, face ao registado no mesmo período do ano anterior, pelo facto de o aumento da despesa (11,2%) ter sido superior ao da receita (1,7%)", indica o organismo.