Estabelecimento Prisional do Funchal regista recorde de reclusos

O Estabelecimento Prisional do Funchal tinha, em 31 de Dezembro de 2023, uma população reclusa de 313 pessoas, mais 1 pessoa que no mesmo dia de 2022, de acordo com a informação disponibilizada à DREM pela DGPJ.

Apesar daquele número ser inferior à lotação apresentada (349 pessoas), a série disponível para os reclusos existentes (2005-2023) mostra que este indicador registou, em 2023, o valor mais elevado da série.