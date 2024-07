Porto de Lisboa com crescimento significativo da actividade de cruzeiros em Junho

O porto de Lisboa registou, em Junho, um aumento significativo na actividade de cruzeiros, que se reflecte tanto no número de escalas como no número de passageiro, quando comparado com o ano anterior.

Segundo nota de imprensa, o número de escalas de cruzeiros teve um aumento de 32%, passando de 25 escalas, em Junho de 2023, para 33 em Junho de 2024. Já o número de passageiros registou um crescimento de 13%, com um total de 60.922 passageiros em Junho, por comparação com os 53.852 no mesmo mês de 2023, ou seja, um incremento de 7.070 passageiros.

"Os dados de junho e do primeiro semestre de 2024 revelam uma tendência positiva na atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa, destacando-se um mês de Junho particularmente forte e uma tendência global na consolidação da atividade ao longo do semestre. O número acumulado de escalas registou um crescimento de 1%, com um total de 154 escalas no primeiro semestre de 2024, comparado com 153 escalas no período homólogo de 2023", refere a nota.

Por seu lado, o número de passageiros alcançado no primeiro semestre de 2024 foi de 272.187 passageiros, face a 293.213 passageiros no mesmo período de 2023. Uma diminuição de 21.026 passageiros (-7 %) pelos resultados do primeiro trimestre, fruto da diminuição do número de escalas do operador NCL, que alterou os itinerários dos seus navios para diversificar a oferta. Em sentido inverso, já no segundo trimestre de 2024, verificou-se uma variação positiva, com um aumento de 1.480 passageiros de cruzeiros em Lisboa (+1%) e um crescimento de 16 escalas (+14%), face a igual período de 2023.



O presidente da APL, Carlos Correia, destacou «a importante conquista deste primeiro semestre, que foi a aprovação do financiamento para a primeira fase do projecto (2023-207) “Implementação do sistema OnshorePowerSupply (OPS)”, para o Porto de Lisboa: um projecto que vai permitir criar uma infraestrutura elétrica para fornecer energia aos navios directamente no cais, reduzindo assim o impacto da pegada carbónica, uma vez que este sistema permite desligar os motores dos navios enquanto estão atracados!". Este é um sistema semelhante ao do porto do Funchal.