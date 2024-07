Registados 125 focos de incêndio na Madeira desde 1 de Junho

Foram registados na Região Autónoma da Madeira 125 focos de incêndios entre 1 de Junho e 24 de Julho, no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais – POCIR.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil revela que as ocorrências mobilizaram cerca de 950 equipas, mais de 3 mil operacionais, num total de 54 mil km percorridos.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes, visitou esta quinta-feira, 25 de Julho, a Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR) afeta ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana e os operacionais do Comando Operacional da Madeira (Equipa de DRONES) que estavam em actividade conjunta na zona da Achada do Gramacho, em Santana.

Na noite passada, asseguraram o patrulhamento e vigilância noturna (das 20h30 até às 7h00) nas serras de Santana uma equipa de Bombeiros composta por três elementos, em conjunto com uma Equipa de operadores de Drones com três operacionais. Os profissionais, além de assegurar o patrulhamento e vigilância nas serras, assumem um papel preponderante na sensibilização da população para a prevenção de incêndios.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana, Paulo Leme, “desde o início do POCIR na RAM, em 2015, a população tem tido um maior cuidado e está mais sensibilizada para a ação dos bombeiros que estão nesta função”.

Em complemento à acção dos Bombeiros, a Equipa de DRONES assume um importante papel na vigilância, através da captação de imagens para identificar eventuais focos de incêndio. O Chefe de Estado Maior do COM, Eduardo Baptista, decreve que o intercâmbio de experiências entre a proteção civil, bombeiros e forças armadas é muito positivo e constitui uma oportunidade de “reforçar capacidades e, em simultâneo, de treinar competências militares que depois podem ser usadas noutro contexto de defesa militar”.

Pedro Ramos aproveitou para agradecer o trabalho das equipas que estão no terreno e para apelar à responsabilidade de todos na prevenção dos incêndios.