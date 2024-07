Actos de registo e notariado abrandaram em 2023 na Madeira

O número de actos de registo e notariado abrandou ligeiramente na Madeira no ano passado, de acordo com os dados hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística (DREM).

Em 2023, foram realizados 274,4 mil actos de registo e notariado (-2,9% do que em 2022), dos quais 32,0% diziam respeito ao registo predial e 23,5% ao registo civil. Com menor expressão, surgem o registo comercial (7,3%), o registo automóvel (17,5%) e o notariado (19,7%).

No que se refere ao número de escrituras públicas, em 2023, verificou-se um aumento de 3,2% face ao ano transacto, passando de 8,8 mil escrituras, em 2022, para 9,1 mil em 2023.

A sua grande maioria foi realizada no município do Funchal (3,8 mil escrituras; 41,7% do total).