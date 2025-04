Trabalhos na via rápida congestionam o trânsito em São Martinho

Devido a trabalhos junto ao Nó das Quebradas, o trânsito na via rápida, no sentido Machico-Ribeira Brava, tem estado congestionado na ‘descida’ de Santa Rita, em São Martinho, Funchal.

Os trabalhos obrigaram a suprir uma das vias destinada à circulação de veículos – via interior – afunilando o trânsito em direcção à zona Oeste para a via da direita. Devido ao fluxo automóvel a circulação, na descida de Santa Rita e no acesso à via rápida, tem enfrentado congestionamentos, cuja extensão, ocasionalmente, chega a ultrapassar toda a recta entre os sublanços das Quebradas e do Esmeraldo (São Martinho).