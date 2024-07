O avançado brasileiro Isaac, 20 anos, que jogava no Atlético Mineiro – equipa onde actua Hulk, antigo avançado do FC Porto- é reforço do Nacional para a próxima temporada. O avançado chega amanhã à Madeira e assina por uma temporada por empréstimo do clube brasileiro. Formado no Atlético Mineiro, Isaac participou apenas em dois jogos este ano pela equipa principal.